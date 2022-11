– A Budapest Honvéd elleni második góljuknál úgy örült, mintha a bajnokságot nyerték volna meg.

– Nagy kő esett le a szívünkről, mert egy hosszú negatív sorozatnak vetettünk azzal a győzelemmel véget – fogalmazott lapunknak kedden Szabó János, a Paksi FC csapatkapitánya, aki az 5–0-s győzelemben az említett találatnál a gólpasszt adta Szélpál Norbertnek. – Nehéz volt hétről hétre úgy készülni, hogy nem vagyunk sikeresek, miközben tudtuk, hogy csapatként ennél többre vagyunk képesek. Dobott az öltözői hangulaton ez a győzelem, régóta vártunk már erre, de a helyén kell kezelnünk, nem szabad, hogy elvigyen bennünket a hév, mert holnap már a bajnok otthonában lépünk pályára.

– Mi lehetett mégis a baj, hogy az ezt megelőző négy bajnokin csak egy pontot gyűjtöttek?

– Nem tudom, mert készültünk, dolgoztunk, rendesen edzettünk, nem mondhatom, hogy nem tettünk meg mindent a siker érdekében. Talán a szerencsében kell keresni az okot, mert a helyzeteink megvoltak, amik nem mentek be. Ezt is bizonyítja, hogy a négy találkozón csupán kétszer voltunk eredményesek, hétvégén viszont ötször... Most mellénk állt Fortuna, hiszen a Kispest előtt adódott az első két nagy helyzet, a vezető találatot mégis mi szereztük meg.

– Két forduló van hátra az őszi szezonból. Hány ponttal lenne elégedett a Ferencváros és az Újpest ellen?

– Számokat nem mondanék, inkább úgy fogalmaznék, ha ugyanolyan egységesek tudunk marani és egymásért küzdünk, ahogy tettük legutóbb is, akkor jól kijöhetünk ebből a két mérkőzésből. Szerencsére a sérültlistára nem került fel újabb név, eltiltás miatt sem kell senkit nélkülöznünk, ami egy Ferencváros kaliberű csapat ellen lényeges.

– Utána jön a hosszú lesz a téli szünet. Vannak már tervei?.

– Sok pihenőnk nem lesz, csupán két hetet kapunk, utána folytatódnak az edzések.

OTP Bank Liga, a 15. fordulóban

Ferencváros–Paksi FC. Groupama Aréna, szerda, 18.15 óra. Tv: M4 Sport.