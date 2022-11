Hat veretlen összecsapás után maradt pont nélkül a Szekszárdi UFC NB III-ban szereplő futballcsapata, amely vasárnap az ESMTK otthonában szenvedett 1–0-s vereséget a Közép csoport 17. fordulójában. Turi Zsolt együttese a vereség ellenére őrzi hatodik helyét a tabellán.

„Sajnos nem indult jól számunkra a mérkőzés, hiszen egy kulcsjátékosunk nagyon korai kiválása megzavarta a csapatot – utalt a csapatkapitány, Arena Ármin sérülésére Turi Zsolt. – Ebben az időszakban sajnos két lehetősége is volt az ellenfélnek, melyből egyet értékesíteni is tudtak. A kettő között nekünk is volt helyzetünk, de sajnos az kimaradt. A bekapott gól után rendeztük a sorokat, viszont kellett egy jó tíz perc, mire magunkhoz tértünk. Az első félidő második felében már a mi akaratunk érvényesült, de ez meddő fölénynek bizonyult. A kapu előtt nem tudtunk elég veszélyesen futballozni” – tette hozzá a pécsi szakember.

„A második játékrészben cserékkel próbáltuk még támadóbbá tenni a csapatot. Ekkor is zömében mi irányítottuk a játékot, viszont el kell ismernem azt is, hogy az utolsó negyedórában több lehetősége is volt az ESMTK-nak, hogy lezárja a mérkőzést. Nem voltunk elég gólveszélyesek ezen a találkozón, ezért hagytuk el vesztesen a pályát. Több sebből véreztünk el ezen a mérkőzésen, nem csak az eredmények, hanem a sérültek miatt is. A mostani eredmény miatt nem dőlünk a kardunkba, megyünk tovább előre, hogy további sikereket érjünk el” – összegzett Turi.

A Szekszárdi UFC a hétvégén szabadnapos lesz, így rendezhetik a sorokat a sárga-feketék, akik az idei év utolsó két meccsén előbb az újonc Bánk-Dalnoki Akadémiával, majd pedig az Iváncsa KSE-vel csapnak össze – egyformán idegenben.

NB III, Közép csoport, az állás

1. Hódmezővásárhely 16 12 2 2 38–15 38

2. Iváncsa 15 12 1 2 43–15 37

3. Dunaújváros 15 10 3 2 41–16 33

4. ESMTK 16 9 5 2 28–12 32

5. Újpest II 15 9 0 6 21–26 27

6. Szekszárdi UFC 16 7 3 6 20–17 24

7. MTK II 15 7 0 6 32–16 23

8. Bp. Honvéd II 15 6 4 5 21–23 22

9. PTE-PEAC 15 6 3 6 24–18 21

10. Dabas 15 5 4 6 14–20 19

11. Ferencváros II 15 5 3 7 25–26 18

12. Majosi SE 15 5 3 7 14–23 18

13. Paksi FC II 15 3 7 5 27–26 16

14. Cegléd 15 5 0 10 19–41 15

15. Kecskemét II 16 4 1 11 19–37 13

16. Bánk-Dalnok 15 4 0 11 10–36 12

17. Monor 15 3 2 10 15–26 11

18. Szolnok 15 2 3 10 16–34 9

A Makó FC és a Balassagyarmati VSE kizárva.