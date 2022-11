Mint azt megírtuk, az FC Dunaföldvár 3–2-re legyőzte a Bonyhád VLC-t az AutóCity megyei I. osztály rangadóján, s ezzel átvette a vezetést nagy riválisától a bajnoki tabellán. Varga Balázs, a hazaiak edzője szerint a nagy helyzeteiket a jövőben gólokra kell váltaniuk, hogy ne érje őket semmi váratlanul.

„Gratulálok a játékosoknak a győzelemhez, nagyon sokat tettek érte és kiérdemeltük a sikert a játék alapján – összegzett a földváriak edzője. – Nem könnyű egy ilyen rangadón nulla egyről fordítani, majd egy váratlan egyenlítő gól után újra gólt szerezni, és nyerni. Szervezett volt a Bonyhád, nagyon jól lezárták a területeket az első félidőben. Hiába volt nálunk a labda, nem tudtunk helyzeteket kialakítani és kissé idegesnek is éreztem a játékosokat. Kicsit úgy éreztem rajtuk, mintha az utolsó mérkőzés lenne a szezonban és ezen múlna minden” – fogalmazott.

A szakember azt mondta, a félidőben arról esett szó, hogy a saját játékukra fókuszáljanak, merjenek vállalkozni többet, mert bennünk van három-négy gól bármikor, bármelyik riválissal szemben.

„A második félidő teljesen a mienk volt – folytatta Varga Blázs. – Jól jöttünk ki, szereztünk három gólt negyedóra alatt, amiből kettő érvényes is volt, kezünkben volt a találkozó. Az én olvasatomban mind az öt gólt mi szereztük, hiszen az öngól mellett még egy gólt mi hoztunk össze a vendégeknek, ezzel tettük nehézzé magunknak a mérkőzést. Nagy dolog, hogy újra tudtunk váltani és megszereztük a győztes gólt egy szabadrúgásból. A mérkőzés utolsó időszakában többször lezárhattuk volna a találkozót, három-négy óriási helyzetünk volt, amiket gólra kell váltani a későbbi mérkőzéseken, hogy ne érjen váratlanul minket semmi sem” – fogalmazott.

Örülök a győzelemnek és annak is, hogy az első helyre léptünk fel. Hosszú még a bajnoki évad és most nagyon fontos, hogy a hátralévő két mérkőzésünket megnyerjük az ősszel. Erre kell most koncentráltunk és a télen lesz időnk minden téren még erősebbé válni. A hazai mérkőzéseinkkel kapcsolatosan kiemelném, hogy mindig kiváló körülményeket teremtettek nekünk a munkatársaink. Köszönöm nekik a csapat nevében is, hogy mindent megtettek értünk és segítették a felkészülésünket.”