Simon Attila, Hahn János és Ádám Martin után Varga Barnabás lehet a negyedik futballista, aki paksi színekben gólkirályi címet szerez. A Gyirmótról igazolt csatár félidőben remekül áll, hiszen a zalaiak amerikai támadójával, Eduvie Ikobával holtversenyben 10 góllal vezeti a mesterlövészek versenyét.

„Egy támadót a gólok minősítenek, és úgy gondolom, minden csatár gólkirály szeretne lenni, így természetesen én is – mondta a 28 éves támadó, aki az idei év utolsó meccsén, az Újpest ellen is eredményes tudott lenni. – Fontos azonban, hogy a csapat sikerei előnyt élveznek, aztán jönnek csak az egyéni célok, díjak. Egy igazán jó gárda tagja lehetek, ahol minden adott a közös sikerhez. Fél szemem azért mindig a góllövőlistán tartom, jó lenne, ha végén is velem kezdődne a lista, és igazán büszke lennék rá, ha az elődök nyomdokába tudnék lépni” – zárta.

Varga Barnabás azt mondta, mindegyik gólja kedves számára valamiért, de ha mindenképpen ki kell emelnie egyet, akkora Puskás Akadémia elleni találatát mondaná. Mégpedig azért, mert az egyáltalán nem volt egy könnyű fejes, messziről, pontosan kellett a kapuba találnia. Más kérdés, hogy a gól akkor nem ért három pontot, márpedig Varga számára a csapat érdeke az első.

„Sokan vagyunk egy-két gólon belül, így amíg nem tud valaki elhúzni öt-hat találattal, bármelyik fordulóban változhat a névsor. Véleményem szerint a tavaszi idényen sok fog múlni, ki hogyan menti át a formáját, hogy tudja folyatni a gólgyártást. Azt gondolom, gyorsan sikerült beilleszkednem a paksi csapatba, persze ezt nagyban megkönnyítette, hogy sikerült gólokat szereznem. Evés közben pedig megjött az étvágyam” – tette hozzá Varga.

A paksiak támadója a Bp. Honvéd ellen szerezte a góljai felét, a budapesti, 3–3-ra végződő összecsapáson triplázott, míg a Pakson 5–0-ra megnyert bajnokin duplázott. Kettőt lőtt az Újpest FC-nek is, egyet idegenben, egyet most itthon, de betalált a Mol Fehérvár, a Mezőkövesd Zsóry FC és a Puskás Akadémia kapujába is.