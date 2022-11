– Mit lehet ilyenkor mondani?

– Hogy gratulálok mindkét csapatnak, ez igazi rangadó volt a javából – felelte Djokics Zseljko, a Sopron Basket ellen 70–68-ra megnyert NB I-es rangadót követően. – Az első negyed után úgy tűnt, mindkét csapat eléri a száz pontot, olyan jól dobtak. A győzelem mellett arra vagyok a legbüszkébb, hogy az első tíz percben kapott huszonhét pont után hatvannyolcon tartottuk a Sopront, valamint, hogy megnyertük a lepattanókért zajló csatát. Az volt a cél, hogy a centerek ne tudjanak dominálni. Sokat zónáztunk, ami nem jellemző ránk.

– Hasonló volt a forgatókönyv, mint pár napja Valenciában, csak akkor éppen a rossz oldalon álltak.

– Nem jó szájízzel zártuk azt a találkozót, mert bár a 35. percig jól játszottunk, a végén kiénekelték a sajtot a szánkból. De az olyan mérkőzések is kellenek ahhoz, hogy fejlődni tudjon a csapat. Sok időnk azonban nem volt felkészülni, a hosszú utazás és regenerálódás miatt csak egyet edzettünk. Egyébként egy hasonlóság még van a két mérkőzés között, a spanyoloknak ott volt Alba Torrens, a Sopronnak pedig Fegyverneky Zsófia, aki extra napot fogott ki ellenünk.

– Úgy tűnik, kondicionálisan is fejlődött annyit a csapat, hogy egymás után több Euroliga-szintű csapat ellen is tartani tudják a lépést.

– Ezért is jár a gratuláció a játékosoknak, hiszen megmutatták a karakterüket, hogy nyolcpontos hátrányból sem adják fel, s alig két hét leforgása alatt legyőztük az előző Euroliga-szezon két döntősét. De meg kell dicsérnem a szakmai, valamint az orvosi stábot, kiváló munkát végeznek. Horváth Zsófia másodedzőt is meg kell említenem, sokat dolgozik azon, hogy az ellenfelektől mire kell számítani és kitől mire kell készülnünk. Most fontos a regenerálódás, hiszen a válogatott Eb-selejtezői miatti szünet előtt még vár ránk egy fontos meccs, szerdán az Olympiakosz ellen az Euroligában.