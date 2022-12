A koronavírus-járvány miatt az elmúlt két évben nem tudták megrendezni a Bajnokok Tornáját, idén azonban semmi akadálya nem volt, hogy a jubileumi, huszadik eseményen parkettre lépjenek a csapatok. A kupára a GoldBowden érkezett címvédőként, ők sorozatban a harmadik elsőségüket szerették volna begyűjteni, de igen kiegyenlítettnek tűnt az élmezőny. Ennek megfelelően már a csoportmeccsek során is nagy csatákat láthattak a nézők.

Az A-csoportban a Bever Name zárt elsőként, de hibátlanul ők sem tudták le a csoportkört, igaz a Térkő Center Kakasd elleni döntetlenjük számukra belefért, a kakasdiak viszont elbúcsúztak, némi meglepetésre a Matyi FC lépett tovább.

A B-csoportban aztán teljes volt a káosz, a körbeverések során követni is nehéz volt ki hogyan áll éppen, végül nem kis meglepetésre a Rico FC jött ki a legjobban az adok-kapokból, a címvédő pedig épphogy továbbcsusszant a második helyen. Az igen erős A'la Cool, a Deportivo és a Ti-To The Boss elvérzett a „halálcsoportnak” nevezett ötösben.

Az elődöntőben a Bever Name előbb magabiztosan búcsúztatta a GoldBowdent (4–1), majd a Rico FC nagy csatában múlta felül a Matyi FC-t (2–1). A csalódott csapatok találkozóján gólparádé közepette gyűjtötte be a bronzot a címvédő GoldBowden. A döntőben pedig az egész nap folyamán igen meggyőző Bever Name lényegében kiütötte a torna meglepetéscsapatát, a Rico FC-t. A Szász Dávid irányította Bever Name első sikerét jegyezte mind a Bajnokok Tornáján, mind pedig a nagy tornákat tekintve.

Bajnokok Tornája, döntő: Bever Name–Rico FC 9–1. A 3. helyért: GoldBowden–Matyi FC 10–6.

Különdíjasok, legjobb játékos: Wirth Dániel (Bever Name). Legjobb kapus: Kiss Hunor (Bever Name). Gólkirály: Gábor Gergő (GoldBowden).