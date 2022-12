– Gratulálok az őszi elsőségükhöz. Tudta, hogy tizenhét évet kellett várniuk rá?

– Az önök lapjából tudtam meg, s ennek fényében még inkább örülök neki – felelte Varga Balázs, az FC Dunaföldvár vezetőedzője. – Nagyon hosszú utat tettünk meg az első helyig, de nagyon sokat is dolgoztunk érte, hogy idáig jussunk. Nyáron bő egy hónap alatt kellett ütőképes csapatot összeraknunk, hálás vagyok a vezetőinknek, hogy minden feltételt megteremtettek ehhez. Aztán szezon közben sikerült még tovább erősítenünk. Azt gondolom, hogy az ősz második felében már látszott, hogy mit akarunk játszani, voltak meccseink, amelyeken már megközelítettük azt a teljesítményt, amire a magasabb osztályban szükség van. Mert nem titok, hogy nekünk a feljutás a célunk, s bár még hosszú az idény, és sok nehéz meccs vár ránk, ebben a félévben tettünk efelé egy nagy lépést.

– Ki lehet jelenteni, hogy az FC Dunaföldvár volt a legjobb csapat az őszi idényben?

– Ha a tabellára tekintünk, akkor azt látjuk, hogy az FC Dunaföldvár a legjobb, de az előzmények ismeretében én mégis azt mondom, hogy nagy dolog, hogy az élen állunk. Nem szabad elfelejtenünk, hogy egy teljesen új csapattal vágtunk neki a szezonnak, amelybe olyan játékosok érkeztek, akik korábbi klubjaikban kiegészítő szerepet töltöttek be, vagy hosszabb sérülésből tértek vissza. De a Bonyhád és a Bölcske ellen hazai pályán már olyan teljesítményt tettek le a srácok az asztalra, ami már magasabb szinten is megállta volna a helyét. De volt ellenpélda is. Dombóváron például nem várt vereséget szenvedtünk, s bár egy vereség sosem jön jól, utólag talán azt mondhatom, hogy nekünk éppen időben jött, mert mindenki ráébredt, hogy az addig mutatottnál is több kell, s ennek a hátralévő találkozókon meg is lett az eredménye.

– Ilyen ősz után érzi a futball-lázat Dunaföldváron?

– Persze, hogy érzem, főképp azért, mert itt is élek a családommal. Ismeretlenek állítanak meg az utcán, gratulálnak, s mesélik, hogy ott vannak a meccseinken. Ez jó érzés. Önök sokat írnak rólunk, de a televíziók is keresnek, szóval érdekli az embereket a dunaföldvári futball. Szeretnénk innen folytatni, s egy hasonlóan jó tavaszt produkálni. Ennek érdekében már január első napjaiban megkezdjük a felkészülést, s szinte csak NB III-as csapatok ellen kötöttünk le edzőmeccseket. A keretünket is szeretnénk tovább erősíteni, annyit már elárulhatok önnek, hogy egy jónevű támadóval már sikerült megállapodnunk.

A földvári ősz a számok nyelvén

Hazai pályán és idegenben is hat mérkőzést játszottak a dunaföldváriak. Otthon öt győzelem és egy döntetlen a mérlegük, 28 rúgott és 8 kapott góllal zártak. Idegenben négy győzelem, egy döntetlen és egy vereség, 19 rúgott és 6 kapott gól került be a statisztikába.

A földváriak 47 találatából Egejuru Godslove 14-et vállalt magára, s ezzel nemcsak csapata legeredményesebbje, de az osztály góllövőlistáját is vezeti. Puskás Zoltán 7, Ablonczy Gerjén 6, Gellén Dávid 5, Farkas Zoltán, Fröhlich Roland, Márkvárt Patrik és Petneházi Mártk 2-2, Horvát Gábor, Koszó Balázs, Kun László és Rabi Dániel 1-1 gólt jegyzett.

Megyei I. osztály, az őszi állás

1. Dunaföldvár 12 9 2 1 47–14 29

2. Bonyhád 12 9 2 1 36–12 29

3. Dombóvár 13 8 2 3 37–9 26

4. Bátaszék 12 7 1 4 35–19 22

5. Bölcske 12 6 3 3 35–19 21

6. Tevel 12 5 2 5 22–25 17

7. Kakasd 13 3 0 10 24–45 9

8. Szekszárd II 13 2 0 11 16–55 6

9. Tamási 13 0 2 11 11–65 2