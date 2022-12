Szomorú hírrel és megemlékezéssel kezdődött a nap: idősebb Lónárdt István, a Decs 1990 SE alapító tagja, hosszú betegsége után november végén elhunyt. Pista bácsi nem csak alapítóként vette ki a részét a decsi sakkozás elindításából, hanem a klub örökös gondnoka is volt.

A második játéknapra ezúttal is hat csapat nevezett: a házigazda Decs most is két csapatot indított, mellette Szekszárd, Paks, Bátaszék és Bonyhád érkezett. A decsiek elsőszámú együttese (Nagybiró László, Balázs Imre, dr. Papp Csaba, Túri Cecília) megállíthatatlannak bizonyult ezen a napon. A Buri lányok, Kata és Petra vezette paksiak ezúttal sem hagytak kétséget, hogy nagy erőt képviselnek, második helyen végeztek. Bátaszék az első játéknaphoz képes erősített: Werner Anna hazaérkezett az első táblára, illetve az ifjúsági korú Matejcsek Vajk is komolyan megnehezítette ellenfelei dolgát, így a harmadik helyük nem meglepetés! Az első játéknap győztese, a szekszárdi csapat ezúttal gyengébben állt fel, így nekik a negyedik hely jutott. A decsiek második számú csapata lett az ötödik, míg a bonyhádiak hatodikként végeztek.

Mattolna Kupa, 2. forduló

1. Decs I 14,5 pont (15 Grand Prix-pont)

2. ASE Paks 13,5 pont (10 GP-pont)

3. Bátaszék 11 pont (8 GP-pont)

4. Szekszárd 9 pont (6 GP-pont)

5. Decs II. 7 pont (4 GP-pont)

6. Bonyhád 5 pont (3 GP-Pont)

Grand Prix összesített állás két játéknap után: 1-2. Szekszárd, Decs I 21-21 pont, 3. ASE Paks 20 pont, 4. Decs II. 16 pont, 5. Bátaszék 12 pont, 6. Bonyhád 6 pont.

Folytatás várhatóan január 6-án, szombaton.