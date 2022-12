Nagyszerű 2022-es évet zár Egejuru Godslove. Az FC Dunaföldvár magasabb osztályt is megjárt támadója hatszor kapott helyet a hétvégi fordulók csapatában, s ezzel ő lett a szakma döntése alapján az őszi szezon legjobbja a megyei élvonalban. A 37. évében járó támadó már tavasszal is jól futballozott, igaz csapata akkor még nem villogott ennyire, de Godslove négy szereplésével az előző idény második felének csapatában is helyet kapott.

Hogy nem véletlen mindez, azt a góllövőlistán elfoglalt első helyezése is igazolja. Godslove tizennégyszer talált be ősszel az ellenfelek kapujába. Három mesterhármasa volt (kettőt a tamásiak, egyet a szekszárdiak ellen ért el), egyet lőtt a Bonyhádnak, a Bölcskének, a Bátaszéknek, a Dombóvárnak és a Kakasdnak.

„Nagyon jó csapatunk van, remekül érzem itt magam. Dunaújvárosban élek az élettársammal és a tizenöt éves lányommal, közel vagyunk, szeretek itt futballozni. Nagyon motivál, hogy komoly céljaink vannak, hogy bajnokok akarunk lenni. Korábban Iváncsán és Bicskén is átélhettem, milyen érzés aranyérmesnek lenni, a szezon végén itt, Dunaföldváron is szeretnék ünnepelni” – nyilatkozta a TEOL.hu-nak a bonyhádiak ellen 3–2-re megnyert rangadó előtt.

Akkor azt is kihangsúlyozta, hogy az elmúlt két idényben, itt Dunaföldváron és korábban Mezőfalván is tíz-tíz gólig jutott, most ezeket túl akarja szárnyalni.

„Igazából én minden meccsre két góllal tervezek, az más kérdés, hogy nem mindig valósul meg. Van, amikor egy helyzet elég, van, amikor három sem” – fogalmazta meg reményeit az MLSZ adatbankja szerint a Dunaújváros, a Pécsi MFC és a Kaposvári Rákóczi csapatában is megfordult Egejuru Godslove.

A földvári futballista mögött négyen is öt válogatott-szerepléssel büszkélkedhettek az őszi idényben. A bölcskeiek 29 éves védője, Hajdók Gábor (aki a tavasz csapatában is ott volt), a dombóváriak 22 éves hátvédje, Varga Bence és 20 éves támadója, Tóth Máté valamint a bölcskeiek 38 éves (!), de még mindig örökifjú csatára, Rompos József kiváló teljesítménnyel követelt helyet magának az együttesben.

Négyszer volt a hétvégi csapat tagja a tamásiak kapusa, a bravúrok tucatjait bemutató 29 éves Kis Tamás, a bonyhádiak örökké zakatoló középpályása, a védőként is bevetett 23 éves Ágics Péter (akit mi is védőként játszatunk az ősz csapatában, s aki Godlsove és Hajdók mellett maradt hírmondónak tavaszról) és 31 éves gólvágója, a mesterlövészek versenyében második helyen álló, 10 gólos Deli Dániel, valamint a dunaföldváriak Angliát is megjárt középpályása, a 34 éves Petneházi Márk, aki csak szezon közben érkezett, de így is meghozta a várt pezsgést a dunaföldvári futballba.

Sok olyan futballista akadt, aki háromszor volt tagja a hétvége csapatának, közülük most az edzők voksai alapján a bátaszéki Héhn Olivérre és a teveli Borda Gergőre esett a választásunk.

Az őszi idény válogatottja: Kis Tamás (Tamási 2009 FC) 4 – Varga Bence (Dombóvár FC) 5, Ágics Péter (Bonyhád VLC) 4, Hajdók Gábor (Bölcskei SE) 5, Héhn Olivér (Bátaszék SE) 3 – Borda Gergő (Tevel Medosz SE) 3, Petneházi Márk (FC Dunaföldvár) 4, Deli Dániel (Bonyhád VLC) 4 – Tóth Máté (Dombóvár FC) 5, Egejuru Godslove (FC Dunaföldvár) 6, Rompos József (Bölcskei SE) 5

Most pedig önökön, kedves olvasókon a sor! Ahogy azt az elmúlt években megszokhatták, a szakmai díjas mellett most is megválasztjuk a szezon közönségdíjasát. Kezdődjön a szavazás, voksoljon kedvencére!