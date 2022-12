A Döbrököztől pár kilométerre fekvő birtokot Tieger Endrének köszönhetően ismerte meg az ország. A hetvenhárom éves hajtó nyáron negyedszer nyerte meg a Nemzeti Vágta fogatversenyét. A két kisbéri félvér, Forrás Froton és Forrás Forrell másodszor hozta meg a sikert a legidősebb Tiegernek, aki nem győzte fogadni az újságírókat, a tévés stábokat. Mindenki a titokra volt kíváncsi, arra, hogy honnan az energia, amely immáron negyedszer is a csúcsra repítette a dombóvári lovast.

Tieger Endre hatvannak sem néz ki. Energikus, reggeltől estig pörög, szinte minden percét a birtokon, a lovai között tölti. Húsz kisbéri félvért és tíz angol telivért gondoz. Teljesen egyedül, mindenféle segítség nélkül. Vesz, elad, versenyeztet, maga is versenyez – egyszóval minden gondolata a lovak körül forog.

Meg a futball körül. Fiatalon ő is focizott. Megfordult Dombóváron, Várpalotán, a PVSK-ban, s még negyvenévesen is kergette a labdát. Ahogy fia, ifjabb Tieger Endre is, aki annak idején a Ferencváros csapatáig jutott. Az unoka, a segédhajtó, a legifjabb pedig a megye egyes Dombóvár FC-ben játszik. De ő is Fradista volt. Imádott ott játszani, a papa pedig mindig örömmel ment vele a meccsekre és szurkolt, szorított neki. De nála csak hobbi a foci, egyetemen tanul, politikai pályára készül.

A legidősebb Tieger Endrének kilencéves ikerlányai adnak erőt a mindennapokhoz. A lányok második házasságából születtek, az elsőből egy felnőtt lánya és fia van, akik két unokával, Endrével és Lilivel ajándékozták meg.

A lovak iránti szerelem egyből jött a futball után. Maga is lovagolt, aztán fogathajtásra adta a fejét. Tíz évvel ezelőtt pedig nősülésre. Felesége, dr. Puchner Ildikó állatorvos, s harminc évvel fiatalabb nála. Még kislány volt, amikor a férjénél elkezdett lovagolni, tehetséges távlovagló volt.

Jó huszonöt évvel ezelőtt aztán „bekopogtatott” egy váratlan, nagy kihívás Tieger Endre életébe. Egy osztrák filmgyár hívta kaszkadőrnek, s bár nehezen adta be a derekát, tizenkét évet csak lehúzott a sógoroknál. A szíve azonban hazacsalta, s milyen jól tette, hogy így döntött.

Tizenöt éve vásárolta meg a sütvénypusztai birtokot, ami egy igazi családi fészek lett. Nemcsak ő tölti itt szinte minden percét, de a felesége, az ikrek, a gyerekek, az unokák is előszeretettel járnak ide. Hétvégente nagy itt a nyüzsgés, összejönnek, lovagolnak, hajtanak, kibeszélik a futballban történteket, jókat esznek, isznak és sokat nevetnek.

Tieger Endre büszkén mondja, hogy a családban mindenki tud lovagolni. Még a kislányok is, akik egy póni és egy felnőtt ló hátán is megállják a helyüket.

Dr. Puchner Ildikónak, a feleségnek sem unalmas az élete. Az állatorvosi rendelőben, ahol a délelőttjeit tölti (délután hatósági állatorvosi teendőit látja el) nincs megállás, egész nap hozzák a négylábúakat a doktornőhöz, akiről sugárzik, hogy imádja az állatokat.

A lovak mellett a kutyák a nagy kedvencek, maga is tart, sőt tenyészt magyar agarakat, de szívén viseli a helyi gyepmesteri telep sorsát, ahol negyvenöt négylábú várja, hogy gazdát találjon. Sokszor ellátogat ide, mert mint mondja, kevés az önkéntes, s elkel a szorgos kéz. A korábbi években idetelepülő külföldiek jöttek ide kutyáért, ma már egyre több magyar család keresi náluk házi kedvencét.

Jön a karácsony, az év legmeghittebb ünnepe. Ilyenkor Tiegerék is lassítanak, de nem állnak meg. Szenteste előbb négyesben, az ikerlányokkal ünnepelnek, akik édesanyjuk elmondása szerint már nagyon várják a Jézuskát. A csajok amúgy nem csak lovagolnak, zenélnek és táncolnak is – épp a napokban volt egy iskolai hangversenyük, ami remek felvezetése volt a karácsonynak.

Huszonnegyedikén az egész Tieger család összegyűlik. Mégpedig ifjabb Tieger Endrénél. Most is lesznek vagy huszonöten, gyerekek, unokák, barátok, barátnők – ilyenkor mindenkinek itt a helye. A halászlé, a töltött káposzta nem maradhat ki az ünnepi menüből, de lesznek különféle sültek, bejg­li, mákos guba, tiramisu, és minden földi jó. Ildikó és a lányok már előkészültek, finom mézeskalácsot sütöttek, ami már tavaly is ízlett mindenkinek, s bizonyosan most is nagy sikere lesz.

Szofi és Lotti nagyon várják a havat. Édesapjuk tavaly vásárolt egy szánt Döbröközről, de eddig még nem volt alkalmuk úgy istenigazából kipróbálni. És az időjárás-előrejelzés most sem kecsegtet semmi jóval e téren. A tavaszias, tízfokos melegben így marad a lovaglás, vagy a kocsikázás – négy keréken.

Ildikó, Endre és a lányok a két ünnep között a család barátaival a Mátrába utaznak. Mint Ildikó mondja, a párjának már most fáj a szíve, hogy jó pár napra itt kell hagynia a ménest. Persze van egy kedves barát, akire nyugodt szívvel rá lehet bízni a lovakat, meg aztán egy ilyen pörgős, intenzív év után kell is az a kikapcsolódás.

A legidősebb Tieger búcsúzóul még elárulja: jövőre, hetvennégy évesen is szeretne rajthoz állni a Nemzeti Vágtán, mert az az álma, hogy ötödször is az övé legyen a győzelem. A többit pedig majd az idő eldönti.

Mint mondja, a legendás zsoké, Kállai Pál hetven volt, amikor Münchenben Rodrigó nyergében megnyerte a derbit, s a riporter kérdésére, aki arról faggatta, hogy meddig szeretné csinálni, az felelte: százéves koromig.

Majd jött az újabb kérdés: és utána? Kállai erre azt válaszolta: akkor kezdem elölről az egészet...

Ilyen ő is. Amibe egyszer belekezd, azt szívből csinálja, s egyszerűen képtelen abbahagyni.