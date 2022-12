Ahogy az elmúlt években, úgy most is a szezon első 13 fordulója után dől el, hogy melyik csapatok lehetnek ott a Magyar Kupa nyolcas döntőjében. Az elmúlt idényben esélye sem volt az Atomerőmű SE-nek, hogy a kupában is megméresse magát, most viszont 11 forduló után elég jó pozícióban van Csirke Ferenc együttese.

A 6 győzelemmel és 5 vereséggel álló paksiak szombaton így nemcsak a győzelemért hajtanak Szegeden, hanem a kupadöntős részvételüket is bebiztosíthatják. Ha a többi eredmény úgy alakul, akkor lehet, hogy egy siker is elegendő lesz ehhez, de az is elképzelhető, hogy jövő szerdán hazai pályán az Egis Körmendet is le kell győzniük Eilingsfeld Jánoséknak.

Az internetes szakportál szerint eddig a szombathelyiek, a szolnokiak és a fehérváriak biztosították be helyüket a nyolcban, s az is eldőlt, hogy a Kaposvár, a Szeged, a Honvéd és a Nyíregyháza már semmi esetre sem vehet részt a jövő évi kupakiírásban. A Kecskemétnek, a Sopronnak és a Körmendnek jó esélye van a részvételre, s nagy valószínűséggel az Atomerőmű SE és a Zalakerámia ZTE KK is megváltja a helyét. A leghaloványabb esélye az Oroszlánynak és a Debrecennek van.

Jelenleg így állak a döntőért harcoló csapatok a tabellán

4. Kecskemét 7 győzelem/4 vereség

5. Sopron 6 győzelem/4 vereség

6. Körmend 6 győzelem/4 vereség

7. Atomerőmű SE 6 győzelem/5 vereség

8. Zalaegerszeg 6 győzelem/5 vereség

9. Oroszlány 5 győzelem/6 vereség

10. Debrecen 4 győzelem/7 vereség

A hétvégi program: Sopron–Kecskemét, Debrecen–Honvéd, Szeged–Atomerőmű, Zalaegerszeg–Oroszlány, Körmend–Szombathely.