A bolognaiak bravúrját szerette volna megismételni a KSC, az olasz csapat ellen szenvedte el ugyanis – ráadásul hazai pályán – az egyetlen vereségét a Polkowice az idei Euroliga-kiírásban. A szekszárdiak helyzetét nehezítette, hogy betegség miatt nemcsak Mányoky Réka, de Djokics Zseljko sem tudott elutazni a csapattal, míg a keresztszalag-szakadásból épülgető Krnjics Szárá továbbra sincs bevethető állapotban.

A vezetőedző helyett meccselő Horváth Zsófia elégedetten szemlélhette csapata első percekben nyújtott játékát, mert bár a pontok sorát a korábban két idényen át a szekszárdiakat erősítő Zala Friskovec triplája nyitotta, Goree Cyesha tempóból, Studer Ágnes kettő plusz eggyel, Ruthy Hebard pedig egy duplával válaszolt a szlovén kosarára. A kezdeti lendület azonban alább hagyott, a lengyelek két legveszélyesebb embere, az amerikai Stephanie Mavunga és a görög Artemis Spanou is megmutatta erősségét, majd a rodoszi kolosszus duplájával vette vissza az előnyt a Polkowice (13–12), mely Klaudia Gertchen két behullott triplájával pedig meg is lépett. A rövid pihenő után egyre több pontatlan dobás és rossz passz jött a Szekszárdtól, a csoportjuk élén álló lengyelek pedig ezt ki is használták: Gertchen negyedik hárompontosa is utat talált a gyűrűbe, ezzel először nőtt tíz pontra a különbség (30–20). A palánkok alatti területet egyre inkább uralták a hazaiak, így a félidőre tovább nyílt az a bizonyos olló.

Az öltözőből visszatérő KSC-t nagy buzdítással fogadta a több mint egy tucat szekszárdi szurkoló, bízva abban, hogy a nagyszünetben valamit elő tudott húzni a kalapból a megfogyatkozott szakmai stáb. Korán eldőlt, hogy nem tudott, de a hosszú és sűrű őszi menetelésbe év végére belefáradó játékosok sem tudtak megújulni. Volt olyan két-három perces periódusa a harmadik negyednek, amikor sikerült betalálniuk Studeréknek, így a záró felvonás elején Weronika Telenga kosarával már 71–41-et mutatott a polkowicei városi sportcsarnok eredményjelzője. Az utolsó percekben pár pihentette légiósait a Szekszárd, melyre ebben az évben még egy mérkőzés vár, december 30-án a Vasas Akadémiát fogadja a bajnokságban.

Euroliga, csoportkör, 7. forduló

BC Polkowice (lengyel)–Atomerőmű KSC Szekszárd 89–56 (21–16, 23–14, 22–11, 23–15)

Polkowice. Vezette: Tomic (horvát), Vavrova (cseh), Mendoza Holgado (spanyol)

Polkowice: WHEELER 4, FRISKOVEC 16/12, Gajda 5, SPANOU 13/3, MAVUNGA 15. Csere: GERTCHEN 17/15, Banaszak 4, Telenga 12, Puter 3/3. Vezetőedző: Karol Kowalewski

Szekszárd: STUDER 11/6, Miklós M. 2, VIVIANS 16/3, Goree 8, Hebard 7. Csere: Wallace 5/3, Boros J. 7/3, Horváth D., Holcz, Szücs G. Megbízott edző: Horváth Zsófia

Az eredmény alakulása. 3. perc: 3–7. 6. p.: 11–12. 8. p.: 19–14. 12. p.: 21–18. 14. p: 30–20. 17. p.: 39–25. 21. p.: 47–32. 24. p.: 51–34. 28. p.: 62–41. 30. 31. p.: 71–41. 35. p.: 77–48. 38. p.: 84–50.