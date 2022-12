Óriási hangulat fogadta a csapatokat a Rátgéber Akadémia pályáján, ahol ebben az idényben a PEAC a hazai meccseit játssza a Lauber sportcsarnok felújítása miatt. Az egyik oldalsó lelátót a hazai drukkerek, a KSC kispadja felőlit pedig a szekszárdi szurkolók töltötték meg, s egyik tábor sem kímélte a torkát és a tenyerét. A pécsiek kezdtek jobban, Wentzel eredményes betörését Miklós faultja sem állította meg, s a hazaiak fiatal válogatott játékosa a büntetőt is értékesítette. A baranyaiak jól céloztak kintről, hárman is eredményesek voltak a tripla vonalon túlról, miközben a főként palánk alatt dolgozó kékek több támadást is kihagytak, s a lepattanó többnyire az ex-szekszárdi Kiss kezében landolt. Azért Goree és Vivians pontjaival lőtávolon belül tartotta magát Djokics Zseljko együttese, majd amikor a hazaiak trénerének Kiss Virágot le kellett vinnie a második személyijét követően, a felzárkózást is megkezdték. A negyed utolsó percében aztán ki is egyenlített a KSC, sőt Goree dudaszós duplájával át is vette a vezetést (16–18).

A második periódust ismét Kiss Virággal a fedélzeten, ezzel együtt 10–0-val kezdte a PEAC. Érkezett is a vendég időkérés, ami után Hebard volt kétszer is eremdényes, ekkor pedig Jovan Gorec rendelte magához együttesét. Javított a védekezésén a vendéglátó, a KSC a félidőig alig több mint 25 százalékkal dobott, az utolsó percben Wallace javított az addigi 8/1-es triplamutatón. Aztán faultolták egy újabb kinti kísérletnél, s mindhárom büntetőjét értékesítette az amerikai, majd Miklós szerzett labdát és dobott ziccert, így 19. percben meglévő 12 pontos hátrányát szerencsére gyorsan négyre apasztotta a Szekszárd. Jött a pécsi időkérés, majd a szünet előtt egy Calhoun tripla, így a félidőben 37–30 állt az eredményjelzőn.