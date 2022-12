Paul Atkinson ott volt a paksiak kezdő ötösében Székesfehérváron. Az amerikai magasember huszonhat nappal azután játszhatott, hogy december harmadikán bokasérülést szenvedett az Oroszlány otthonában.

Zsinórban kivívott négy győzelemmel a háta mögött utazott Székesfehérvárra az ASE, amely a szezon nyitányán egyszer már legyőzte az Alba együttesét. A szeptemberi meccsen komoly hátrányt ledolgozva nyertek a paksiak, akik akkor pocsékul kezdtek, s már 21 pontos hátrányban is voltak (15–36), mégis győztek.

Most is rosszul kezdett az ASE, amely 0–7 után szerezte az első kosarát, s amely a harmadik negyedben 15 pontos hátrányban is volt. De ahogy Pakson, úgy itt, Székesfehérváron is vissza tudott jönni a meccsbe Csirke Ferenc együttese. Olyannyira visszajött, hogy győzelmi esélye is volt, de amikor kellett volna, nem jöttek a pontok, vagy egy rossz döntés, vagy egy eladott labda tett keresztbe az Atomnak.