Ahogy az elmúlt években is, most is Pakson zárták le az esztendőt a Kammerer Zoltán Regionális Akadémia tizennégy éves, illetve az annál fiatalabb kajakosai és kenusai. Bedecs Ferenc arról számolt be, hogy nyolc egyesület versenyzői vetette alá magát a felmérésnek, természetesen az indulók között ott volt megyénk mind a négy képviselője, azaz a Tolnai Kajak-Kenu SE, a Szekszárdi Kajak-Kenu SE, a Dunaföldvári Kajak-Kenu SE és a házigazda Atomerőmű SE is.

A régióból a dunaújvárosiak, a siófokiak, a pécsiek és a dunavecseiek mérették meg magukat. A futásból, húzódzkodásból, lábemelésből, fekvőtámasznyomásból álló penzumot a megyei versenyzők többsége arany-, illetve zöld zónás eredménnyel teljesítette.