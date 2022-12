Hogy mekkora esemény a sportág történetében a Monor Kupa, bizonyítja, hogy a megnyitón beszédet mondott Thaiföld magyar nagykövetee, H.E. Mr. Nipon Petchpornprapas is. Ezen a rangos, négy ország harcosainak részvételével zajló tornán lépett szorítóba a Szekszárdi Muay Thai Sportegyesület képviseletében László Tóbiás. A 14 éves tehetség az 54 kilogrammos súlycsoportban mérettette meg magát a Hevesi SE fiatal versenyzője, Kartali Bence ellen. Mint arról a sportoló edzője, Eördögh Péter lapunknak beszámolt, ebben a kadet már lehet könyökütést használni, a láb és a test mellett a fejet is lehet támadni, ütéssel, rúgással, térdrúgással. A három menetes parázs küzdelemből a szekszárdi került ki győztesen és nyerte el a Monor Kupát egyhangú pontozással.