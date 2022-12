„Eredetileg valamivel rövidebb versenyszezont terveztem, szeptemberben a Kriko-kupára és a Remzső Ferenc Classicra készülve még a világbajnoki indulásban sem lehettem biztos. Azt éreztem, hogy jobb formában vagyok, mint tavaly, de nem akartam elkapkodni semmit” – idézte fel a versenyszezon kezdetét Tischler Csaba a Prémium Média érdeklődésére.

A sportember a Kriko-kupán, Hódmezővásárhelyen open- és a 40 év felettieknek szóló masters-kategóriában is kisebb meglepetésre második helyen zárt, egy nappal később aztán revansot vett mindenkin és szinte azonos mezőnyben aranyérmeket nyert a szegedi PCA Remzső Ferenc Classicon.

„Bosszantott a hódmezővásárhelyi verseny, mert a visszajelzések alapján nyerhettem volna, annál is inkább, mert másnap, Szegeden úgy győztem, hogy a szombaton győztesnek kihozott riválisom csupán harmadik lett. A történtek azonban csak még keményebb munkára sarkaltak.”

A kisebb-nagyobb bosszúságok után november 20-án érkezett el Tischler számára a birminghami PCA-világbajnokság versenynapja. A felkészülését segítő Kokovai Andorral úgy döntöttek, egyedül a Masters-kategóriában méretteti meg magát – ezzel is kerülve a stresszt. A döntés bejött.

„Andor rengeteget segített, de verseny közben vele sem egyeztethettem. Bele is estem abba a hibába, amibe sosem lenne szabad, várakozás közben elkezdtem az ellenfelekhez méregetni magam. S bizony azt éreztem, főleg a brit bajnokkal szemben nem sok esélyem lesz. Az első kör után hatan maradtunk, ott pedig középre szólítottak ki a színpadra. Ez már jó jel volt, mert ilyenkor az összetettben vezető versenyzőhöz mérik a többieket. Ez volt az első pillanat, hogy elhittem, lehet esélyem ebben a mezőnyben. A végeredmény kihirdetésekor már annak örül az ember, ha utoljára marad, a győztest ugyanis utolsóként szólítják...” – mesélte.

„December elejéig adtam magamnak pihenőt, aztán kezdődik elölről a felkészülés. Kemény év volt az idei, de szerencsére annál is sikeresebb lett a végére. Ez motivál és az ideinél is eltökéltebb munkára ösztönöz. Szeretném, ha jövőre még egy szintet tudnék előre lépni, és esetleg az idei három ezüst, három aranyból sikerülne akár hat aranyérmet is összehozni” – tekintett előre Tischler Csaba.

