Az elődöntőben az A'la Coolt 3–0-ra győzték le, majd a döntőben már 4–1-re is vezettek, végül 4–3-as győzelmet aratva vágtak vissza a Bever Name-nek. A harmadik helyért rendezett meccsen az A'la Cool 6–1-re győzött az UFC Szekszárd ellen. A torna legjobb játékosa Nagy István (Húsbolt Madocsa) lett, a legjobb kapusnak Komáromi Bencét (A'la Cool) választották, míg a gólkirályi címet a 11 találatig jutó Wirth Dániel (Bever Name) szerezte meg.

A torna eredményei, A-csoport: Térkő Center Kakasd–Ti-To The Boss 2–5, BVLC ifi–UFC Szekszárd 2–2, A'la Cool–Térkő Center Kakasd 1–5, Ti-To The Boss–BVLC ifi 0–1, A'la Cool–UFC Szekszárd 5–1, Térkő Center Kakasd–BVLC ifi 3–0, Ti-To The Boss–UFC Szekszárd 2–8, BVLC ifi–A'la Cool 1–4, Térkő Center Kakasd–UFC Szekszárd 0–2, Ti-To The Boss–A'la Cool 2–10.

B-csoport: Húsbolt Madocsa–Barber Shop 5–1, 2003–Bever Name 0–5, Pécsvárad–Húsbolt Madocsa 1–3, Barber Shop–2003 0–6, Pécsvárad–Bever Name 1–3, Húsbolt Madocsa–2003 2–0, Barber Shop–Bever Name 0–9, 2003–Pécsvárad 2–4, Húsbolt Madocsa–Bever Name 1–3, Barber Shop–Pécsvárad 2–5.

Az elődöntőben: A'la Cool–Húsbolt Madocsa 0–3, Bever Name–UFC Szekszárd 4–1. Helyosztók, bronzmérkőzés: A'la Cool–UFC Szekszárd 6–1. A döntőben: Húsbolt Madocsa–Bever Name 4–3.