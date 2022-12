Drámai csatában verte meg a Zalakerámia ZTE KK-t az Atomerőmű SE a férfi NB I-ben. Érzelmes meccs volt, mert a napokban egyik törzsszurkolóját is elveszítette az Atom. Németh András, vagy ahogy mindenki ismerte, „Maci” az Atomic Boys szurkolói csoport tagjaként nem hiányzott egyetlen ASE-meccsről sem... Csirke Ferenc vezetőedző róla sem feledkezett meg értékelésében.

„Úgy érzem, hogy Maci ezt az utolsó dobást kifújta nekünk a gyűrűből – mondta a paksiak 46 éves szakvezetője. – Gratulálok a csapatomnak az első félidőben fantasztikusan játszottunk. Már ekkor is látszott, hogy a Zalaegerszeg nagy rotációval játszik, várható volt, hogy a légiósaik a második félidőben frissebbek lesznek, ami be is jött. Az első félidőben megszerzett tizenkilenc pontos előnyünk mégis megmaradt a negyedik negyed elejéig. Másképp kellett volna játszanuk, akár a nézőknek is kidobálhattuk volna a labdát, de nem tudok szemrehányást tenni a játékosaimnak, akik harminchét-harmincnyolc perceket játszottak. Nem tudom, honnan jött elő ez az erő, ami a játékosainkban van. Köszönjük a közönségünknek a nagyszerű szurkolást és ezt a kiváló hangulatot. Megyünk tovább, sok meccsünk van még az idei évben, ezekre készülünk” – tette hozzá Csirke Ferenc.

A paksiak a 12. fordulóban, jövő szombaton a Naturtex-SZTE Szedeák vendégei lesznek, aztán december 21-én fogadják az Egis Körmendet, majd pedig az utolsó 2022-es bajnokijukon, december 29-én az Arconic-Alba Fehérvár vendégei lesznek.