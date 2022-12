Mint arról beszámoltunk, az Atomerőmű SE nagy csatában veszített az Arconic-Alba Fehérvár otthonában, a férfi NB I 14. fordulójának csütörtök esti mérkőzésén. Csirke Ferenc vezetőedző a szurkolók buzdításának örült, Eilingsfeld János pedig a sok eladott labda miatt volt bosszús.

„A mérkőzés összképét tekintve megérdemelten nyert az Alba. A legfontosabb, hogy a csapatnak komoly tartása volt, igaz néha nem is tudom, hogy honnan veszik a játékosok az erőt, de mínusz 15 pontról visszajöttünk egy pontra. Nagy boldogság volt számunkra, jó volt látni, hogy a szurkolóink megtöltötték a vendégszektort, s ott voltak Pakson, a busz indulásánál is. Ezek mind olyan apró lépések, amelyekkel felfelé tudunk elindulni” – mondta Csirke Ferenc, a paksiak vezetőedzője.

„Gratulálok a fehérváriaknak a győzelemhez. Minket is dicséret illet, tizenöt pontról visszajöttünk a meccsbe, többször is egy pontra zárkóztunk. Az Alba otthonában ezt nem minden csapat mondhatja el magáról. Végig volt tartásunk, a lepattanónkat ezúttal is jól szedtük, sajnos kulcsszituációkban túl sok labdát adtunk el, ez megbosszulta magát, a hazaiak üres ziccereket dobhattak” – értékelt Eilingsfeld János, az ASE erőcsatára.

A paksiak az újév első mérkőzését január 7-én a Bp. Honvéd otthonában vívják, az első hazai találkozójuk pedig január 14-én a Kometa Kaposvár elleni szomszédvári rangadó lesz.