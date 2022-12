A megyei focibajnokságok egyik legeredményesebb játékosa volt a 2017 novemberében elhunyt Czékmány Bálint. A tragikus közlekedési baleset idején az Aparhanti SE-ben játszó támadó az MLSZ adatbankja szerint 232 mérkőzésen 254 gólt szerzett. Halála nagy veszteség volt nemcsak a családjának, szeretteinek, hanem a megyei futballnak is.

A kiváló csatár emlékére Bodó József, Herger Béla és Hofmann Péter hívta életre azt a tornát, amelyet 2018-ban és 2019-ben a nagymányoki sportcsarnokban rendeztek, s amelyet a koronavírusos időszak után most hétvégén harmadszor tartanak meg, de ezúttal már a Bonyhádi Sportcentrumban. Jónevű játékosokból nem lesz hiány – árulta el lapunknak Czékmány Bálint, az elhunyt bátyja, az idei kupa szervezője. Elég csak a Fradiban az egyik legnagyobb sztárfutballistává váló Böde Dánielre, vagy a paksi ikonra, a Debrecennel három, a Dunaferrel egy bajnoki címet szerző Éger Lászlóra gondolni. Mindketten a Húsbolt Madocsa csapatát erősítik majd, ahogy Böde István a legeredményesebb megyei góllövő is így tesz.

A címvédő A'la Coolban (amely a kakasdi Térkő Centert verte hetesekkel 2019-ben) Máté Róbert, Szlama Bálint, vagy Pap Roland lép majd pályára, míg a Barber Shop néven futó formációban a magyar siketnéma válogatott játékosai szerepelnek. A Bever Name friss kupagyőztesként érkezik, hiszen egy hete ők végeztek az élen a Bajnokok Tornáján, s Szász Dávidék most is esélyesek a végső sikerre. Ahogy számolni kell a már említett kakasdiakkal, a szekszárdiakkal vagy a pécsváradiakkal, de igazából nem lehet tudni, hogy melyik csapat milyen napot fog ki, mert ebben az erős mezőnyben bármelyik nyerhet.

Egy szó, mint száz, vétek lenne kihagyni ezt a tornát, amelynek A-csoportjában a Ti-To The Boss, a Térkő Center Kakasd, a BVLC ifi, a Szekszárdi UFC és az A'la Cool kapott helyet, míg a B-jelű négyesben a Húsbolt Madocsa, a Barber Shop, a Bever Name, a Pécsvárad és a 2003 néven induló formáció szerepel. Az első meccset 8 órától a Térkő Center Kakasd és a Ti-To The Boss vívja. A döntőt a tervek szerint 19.30-tól játsszák.