Harmadik hazai mérkőzését is megnyerte az Atomerőmű KSC Szekszárd, amely a női Euroliga 6. fordulójában legyőzte a Virtus Segafredo Bolognát.

A találkozóról itt olvashat, KATTINTSON IDE!

Nem volt egyszerű siker, az olaszok jobban kezdtek, s időbe telt, amíg a kék-fehérek megtörték őket. De a lényeg, hogy sikerült, s hogy hazai pályán továbbra is százszázalékos a KSC. Ez pedig különösen annak fényében nagy szó, hogy az előző idényben mind a tizennégy meccsét elveszítette a Szekszárd.

„A válogatott szünet alatt nem tudtunk öt az öt ellen edzeni, a védekezésbeli szabályokat elfelejtettük, nem volt visszafutás, az átmeneti játékok sem működtek. A videóelemzés viszont jól sikerült, a lelkünknek jót tett a győzelem! Úgy kell folytatnunk, ahogy a második félidőben játszottunk, remekül védekeztünk, azzal pedig tisztában voltunk, hogy Zandalasininek és Laksának kiváló keze van” – összegzett Djokics Zseljko, a KSC vezetőedzője.

„Az elmúlt mérkőzések után helyre kellett tenni a védekezést, mert legutóbb Győrben is sok pontot engedtünk. Ezúttal az első perctől koncentráltan játszottunk, próbáltuk a megbeszéltek szerint cselekedni. Fizikálisan jobb teljesítmény nyújtottunk, ennek köszönhető, hogy 64 ponton tartottuk a Bolognát, illetve támadásban is harcosabb arcunkat mutattuk. Örülök, hogy sikerült „felébrednünk”, remélem, hogy az idei hátralévő három mérkőzésen is ezt a teljesítményt tudjuk majd nyújtani” – értékelt a 14 ponttal, 3 lapattanóval és 3 gólpasszal záró Studer Ágnes.

A szekszárdiakra még egy Euroliga-fellépés vár 2022-ben, jövő szerdán a csoport éllovasához, a lengyel Polkowicéhez utaznak.