A bajnokság utolsó teljes őszi fordulójában a Dombóvár FC alaposan elverte a Bölcskeit SE-t, Miskovicz Bálint alakulata most az 5–0-s zakóért is revánsot akart venni. Ráadásul egy győzelemmel a vesztett pontok tekintetében megelőzhette volna ellenlábasát Bár az összecsapás elején Rompos József góljával gyorsan megszerezte a vezetést a bölcskei alakulat, a folytatásban nem jött a megnyugvást jelentő újabb gólt, s a második félidőben Hetesi Gábor révén kiegyenlített a DFC, s Horváth Zoltán tanítványai már nem is engedték ki a kezükből az egy pontot.