De'Monte Buckingham ott lehetett a pályán az Atomerőmű SE-ben. Az amerikai légiós pénteken kapta meg a végleges sportorvosi engedélyt, így Csirke Ferenc vele is számolhatott a szegedi sportcsarnokban. Így is voltak hiányzói az Atomnak, amelynek nélkülöznie kellett a vállsérüléssel bajlódó Frank Áront és a bokájával szenvedő Paul Atkinsont. Nemcsak egyszerűen a győzelem volt a tét a Paks számára, a Magyar Kupa nyolcas döntőjéért is harcolt Csirke Ferenc alakulata.

Mégis a szegediek csípkedték magukat jobban a meccs elején. A 8. percben már 11 ponttal (26–15) vezettek. Hazai oldalon Desi Washington, a paksiaknál Buckingham volt elemében, utóbbi egy triplát és két duplát is bevágott az első negyedben, amelyet végül Milos Grubor triplájának köszönhetően csak kettővel veszített el az Atom. A vezetés azonban egész sokáig nem tudta átvenni a Paks, amely először a 19. percben vezetett, mégpedig Deon Edwin középtávolijával. A szünetben már három ponttal a Paks állt jobban.

Edwin dobta be azt a duplát a szünet után, amely után már nyolc volt az ASE előnye (43–51), érezhetően beindultak a piros-kékek, s úgy tűnt, hogy megfogták a Szegedet. De nem így lett, mert a Tisza-partiak nem akartak leszakadni, s egészen a meccs legvégéig versenyben voltak még a győzelemért is. A legvégén Washington kezében ott volt az esély a fordításra, de a duplája célt tévesztett. Az ASE a zalaiak elleni egypontos siker után ismét egy ponttal nyert, s sorozatban a harmadik sikerével kivívta a részvételi jogot a Magyar Kupa nyolcas döntőjében.

Férfi kosárlabda NB I, a 12. fordulóban

Naturtex-SZTE Szedeák–Atomerőmű SE 71–72 (26–24, 13–18, 16–17, 16–13)

Szeged, városi sportcsarnok. V: Benczur T., Ádám J., dr. Németh P.

Szeged: Washington 24/12, Person 17/6, Polányi, Filipovics 6, Bognár K. 14/3. Csere: Kerpel-Fronius 4, Balogh, Kovács A. 6.

Paks: Pajor 2, Kovács Á. 18/6, Edwin 21/3, Grubor 12/6, Eilingsfeld 10. Cserék: Karosi, Taiwo, Buckingham 9/3, Gulyás M.