„Nem vagyok elégedett a teljesítményemmel, de szerencsém volt a sorsolásnál és csapattársamtól is kaptak egy kis segítséget azáltal, hogy a döntőben már tét nélkül állhattam a tábla elé – mondta lapunknak Adorján Ádám, aki csoportjából legvesztés nélkül jutott túl, de az egyenes kieséses szakaszban kétszer is döntő legre kényszerítették a riválisok. – A fináléban már felszabadultan játszottam, jól is ment a játék. Vezettem 3–1-re, onnan lett 3–3, de végül a legjobbkor találtam egy 180-at, a következő körben pedig le is zártam a mérkőzést.”

A képzeletbeli dobogóra az utolsó versenyen Jagicza Gábor és Varga Attila állhatott még fel.

Az összetett végeredmény: 1. Adorján Ádám 72, 2. Jagicza Gábor 64, 3. Kádár Krisztián 56, 4. Fehér János 44, 5. Kiss Péter 38, 6. Ágics Krisztián 34 ponttal.

Az utolsó forduló 46, köztük amatőr és a régiós versenyen is indult sportolókkal zajlott le. A négy kör alatt 94 játékos fordult meg a városi sportcsarnokban, ezen fellelkesülve az Alisca Darts jövőre is elindítja sorozatát.