„A félelmeim beigazolódtak sajnos – kezdte értékelését a tolna-mözsiek vezetőedzője a hétvégéi, Csepel elleni 2–1-es vereségről. – A körülményekre nem lehet fogni, hiszen az ellenfél is ugyanazon a pályán, ugyanúgy nézők nélkül játszott. Az első félidő alapján már akkor el kellett volna döntenünk a mérkőzést, de a támadóharmadban rendre rossz döntéseket hoztunk, a kapu előtt bátortalanok voltunk.”

Az ötödik percben oldalberúgás után a középre gurított labdát nyolc méterről Szalkai Kitti bombázta be a hazai kapuba, majd nem sokkal később technikai hibát kihasználva egyenlítettek a Csepel. Döntetlennél is sok helyzetet alakított ki a Tolna-Mözs, mely a második félidőben gyűrték-gyömöszkölték a labdát a kapu elő, de vendéglátói fegyelmezetten védekezett. A félpályán eladott újabb labda után már a fővárosiaknál volt az előny, s hiába birtokolták többet a labdát Krascsenics Petráék, pont nélkül maradtak.

„Ellenfelünk talán négy helyzetből lőtt két gólt, mi a legnagyobb, ordító helyzetet is ki tudtuk hagyni. Ennek tükrében nem érdemeltünk győzelmet, nem volt olyan a hozzáállásunk, amit elvártam volna. Hetek óta erről beszélünk, kerüljük el az ilyen helyzeteket, hogy szerencse is kelljen a fordításhoz. Ez a találkozó ékes példája volt annak, hogy esélyesebb csapatként se vegyük félvállról a mérkőzést, maximálisan tegyünk oda magunkat, mert pórul fogunk járni. Miskolc ellen is rezgett a léc az előző fordulóban, korábban is voltak erre utaló jelek. Bízom benne, hogy időben jött a pofon” – jegyezte meg Reveland Zoltán.

A Tolna-Mözs játékosaira most rövid pihenő vár, az edzések január 3-án folytatódnak. A csapat első újév tétmérkőzését a Csepel ellen játssza 8-án a Magyar Kupa negyeddöntőjének első mérkőzésén.

Női Futsal NB I, 12. forduló

Csepel FC USE–2F-BAU Tolna-Mözs 2–1 (1–1)

Budapest, v.: Grünvald (Dobó G., Balogh B.)

Csepel: Pityó – Monyók, Gula, Kókai, Helly. Csere: Fekete E., Ráporti, Simoncini, Horváth E. Edző: Kincses Ernő

Tolna-Mözs: Deczki – Szalkai, Bajcsy, Krascsenics P., Nagy N. Csere: Kulcsár P., Wiesner, Sereg, Sajabó, Kiss G., Hatala. Edző: Reveland Zoltán

Gólszerzők: Simoncini (7.), Monyók (34.), illetve Szalkai (5.)