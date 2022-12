Hajthatta a visszavágás vágya a Szekszárdot, amely az első fordulóban nagy meglepetésre 71–66-ra kikapott a Gabányi László Sportcsarnokban. Djokics Zseljko együttese hat év után rajtolt vereséggel a magyar bajnokságban, míg a fővárosiak kispadján tétmérkőzésen akkor debütált Mészárosné Kovács Andrea.

Ezúttal is a BEAC kezdett hatékonyabban (0–5), a hazaiak gólcsendjét Ruthy Hebard törte meg a második perc legvégén. Védekezésben elkapta a fonalat a KSC, a vendégek öt percig nem tudtak betalálni, az akadozó támadójáték során az igazi különbséget Miklós Melinda két triplája jelentette (14–5). A faulthatárt elég alacsonyan húzták meg játékvezetők, sok volt a fújás, ami után Victoria Vivians, illetve Ana Vojtulek is gyorsan összegyűjtött három személyi hibát. Előbbit jegelte is a padon Djokics Zseljko, az ellenfél centere viszont pályán maradt, és a második negyed elején az ő duplájával 20–17-re zárkózott vissza csapata. Erre reagálva megrázták magukat a szekszárdiak, Hebard közelijével először szereztek tíz pont feletti különbséget (38–27). Jött is az időkérés a BEAC-tól, de ez sem tudta megállítani a hazai rohamokat, a félidő előtt már húsz pont is volt a csapatok között a nem éppen a védekezésről szóló második tíz perc után.