Hiába választotta el huszonöt helyezés a két cselgáncsozót a világranglistán, nem vehette félvállról nyitómérkőzését Pupp Réka, 18 éves ellenfele ugyanis idén már több kiemelkedő eredményt is elért, nem csak korosztályában. Az Atomerőmű SE cselgáncsozójának végül nem okozott gondot az első fordulóban német ellenfelét búcsúztató rivális legyőzése, egy intés mellett két vazaari is került a paksi olimpikon neve mellé, s végül leszorítással 2:41 perc alatt túljutott ellenfelén. A harmadik fordulóban, mely egyben a negyeddöntő is lesz, a ranglistán a 8. helyet elfoglaló izraeli Gefen Primo vár Puppra.