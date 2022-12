Egy nagy visszatérés elmaradt a találkozó elején, az olasz csapattal nem utazott el horvát légiósa, Ivana Dojkic, aki korábban két szezont töltött Szekszárdon. Visszatért viszont a városi sportcsarnokba Giampiero Ticchi, aki a 2020/2021-es szezonban még a Reyer Veneziával járt a tolnai megyeszékhelyen. A 63 esztendős szakembernek jó emlékei vannak tavalyról, hiszen csapatával éppen a KSC-t verte meg a buborékban rendezett Európa Kupa Final Four elődöntőjében (58–63), a döntőben viszont kikapott a Valenciától (81–82).

Több olasz gárdával is meccselt már Djokics Zseljko együttese, a Bolognával még nem, mégis az olasz gárda kezdett jobban a szekszárdi csarnokban. Négy percig csak Studer Ágnes duplája talált utat a hálóba, míg vendégoldalon Cheyenne Parker és Kitija Laksa is ponterősen kezdett. Aztán „megérkezett a meccsbe” Goree Cyesha, a válogatott erőcsatára pillanatokat alatt összegyűjtött hét pontot, s máris jobban nézett az eredménymutató (9–11). Még szebben a második negyed elején mutatott a tábla, amikor Studer egyéni alakításával a mérkőzésen először vezetett a Szekszárd (20–19). Nem sokáig, mert Cecilia Zandalasini, majd Laksa triplája is behullott, így a 18. percben a szekszárdiak edzőjének kellett kikérnie a találkozó első idejét (24–29).