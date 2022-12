Laufer Gergő a Dombóvári Kosársuli KE korosztályos együtteseiben kezdte pályafutását és itt sajátította el a kosárlabdázás alapjait – írják a közösségi oldalon. Ezt követően igazolt Pécsre, ahol tehetségének és szorgalmának köszönhetően egészen az NB I/B Piros csoportjáig jutott. A második legerősebb felnőtt ligában a PVSK Kronosz gárdájában mutatkozott be. Legutóbb a fővárosi – korábban az NB IA csoportjában is megfordult – TF-Budapest csapatában szerepelt, ugyancsak a második vonalban. Innen igazolt haza Szilágyi Tamás vezetőedző csapatába. A főként hátvédposzton szereplő kosárlabdázó a CVSE Vulkán Fürdő elleni múltheti hazai bajnokin mutatkozott be régi-új csapatában, ahol máris nagyszerű teljesítményt tett le az asztalra.

