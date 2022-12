Szó szerint a próféta beszélt a kis irányítóból, mert a második félidőre egy teljesen másik Szekszárd futott ki a pályára. Láthatóan nagyon odafigyeltek a védekezésükre Boros Júliáék, akiknek a dobószázalékuk is feljavult. Sydney Wallace a negyed elején bedobta az első szekszárdi triplát, majd az angol-amerikai még hármat rátett, de a többiek is elkapták a fonalat. Studer Ágnes is szórta a pontokat, osztotta a gólpasszokat és szedte a lepattanókat, össze sem lehetett hasonlítani az első két negyedben és a most látott Szekszárdot. Fogyott is a hátrány, a 29. percben már csak ötre voltak a Győrtől (51–56), sőt a negyedik elején négyre is benéztek (58–62). Mindent megpróbált a KSC, de sok volt az első félidőben összeszedett hátrány. Nem jött jól, hogy előbb Ruthy Hebard, majd Victoria Vivians is kipontozódott, nélkülük pedig más a játék. A végén már mindenhonnan dobtak a szekszárdiak, akik így a szezonbeli negyedik vereségüket szenvedték el. Studer Ágnes szenzációs statisztikával zárt, 15 pontja mellé leszedett 10 lepattanót, s csupán két gólpassz kellett volna neki, hogy összehozza a női mezőnyben igencsak ritka tripla duplát.

A szekszárdiak szerdán az olasz Virtus Segafredo Bologna ellen folytatják az Euroligában, majd szombaton az E.ON ELTE BEAC csapatát fogadják.

Női NB I, a 11. fordulóban

Serco UNI Győr–Atomerőmű KSC Szekszárd 78–64 (25–12, 25–13, 28–10, 16–11)

Győr, Széchenyi István Egyetemi Csarnok. Vezette: Földházi T., Praksch P., Sörlei A.

Győr: ELLENBERG 17/6, Dombai 11, Bach, Oroszova 2, MOMPREMIER 17. Csere: Török Á. 9/3, Dubei 3/3, P. WILLIAMS 14, Nagy D. 5, Rozmán.Vezetőedző: Cziczás László

Szekszárd: STUDER Á. 15, Boros, Vivians 6, Goree 8, HEBARD 15. Csere: Miklós M. 1, Mányoky, WALLACE 19/12, Horváth D. Vezetőedző: Djokics Zseljko

Kipontozódott: Hebard (36.), Vivians (38.).