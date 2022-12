Az idei utolsó forduló eredményétől függetlenül már mindenképpen ez a Szekszárdi UFC legsikeresebb őszi idénye, amióta három csoportban rendezik az NB III-as bajnokságot. Turi Zsolt gárdája a Bánk Dalnoki Labdarúgó Akadémia elleni 3–1-es idegenbeli sikerrel a 27. pontját is megszerezte, márpedig ilyen sokat korábban még sosem gyűjtött. Ráadásul még van vissza egy meccsük a sárga-feketéknek, akik vasárnap Iváncsára látogatnak – s mivel a múltban győztek már ilyen pályaválasztás mellett, akár javíthatnak is a rekordon.

A szekszárdiak a 27 pontjukból 17-et az utolsó nyolc fordulóban gyűjtöttek be, öt győzelem és két döntetlen mellett csak az ESMTK otthonában maradtak alul (0–1). Ez kellő önbizalmat ad nekik ahhoz, hogy Fejér megyébe is győzelmi reményekkel utazhassanak.

Az iváncsaiak azóta, hogy hosszabbítás után 3–2-vel kiverték a Fradit a Magyar Kupából, a Hódmezővásárhelytől, a Honvéd II-től és az MTK II-től is kikaptak. Persze így is inkább nekik áll a zászló, de a labda gömbölyű...

Ez a meccs már a visszavágós kör első meccse, a bajnokság nyitányán, július utolsó vasárnapján, Szekszárdon 2–0-ra nyert az Iváncsa.

A paksiak második számú csapata a rajton 1–1-es döntetlent ért el Dunaújvárosban, a vasgyáriakat most hazai pályán is szeretnék meglepni. Böde Dániel egy hete góllal tért vissza ötmeccses eltiltásából (a Paks a Fradi második sorát győzte le 3–2-re), vele, no meg pár NB I-es visszajátszóval összejöhet akár a győzelem is. A dunaújvárosiak egymás után négy bajnokit hoztak le sikerrel, nem lesz könnyű őket megállítani, de nem is lehetetlen.

A majosiak az első körben 2–0-ra megverték a PTE-PEAC-ot az újoncrangadón (ezzel a meccsel tértek vissza egy év után az NB III-ba), azóta viszont a baranyaiak nagyon megtáltosodtak, s egy ponttal most meg is előzik Kardos Ernő együttesét a tabellán. Igaz, az előző két meccsüket elveszítették (Bp. Honvéd II 1–2, Dunaújváros 0–3), ellenben a zöldekkel, akik két döntetlent (Cegléd 1–1, Újpest II 1–1) értek el. Talán most végre összejön a hőn áhított győzelem, amelyre szeptember 25., a Kecskeméten kivívott 1–0-s siker óta várnak Pál Achillesék.

NB III, Közép csoport, a 20. forduló programja, vasárnap

Paksi FC II–Dunaújváros, Fehérvári úti stadion, 11 óra (Vezeti: Holczbauer Flórián)

PTE-PEAC–Majosi SE, Pécsi MFC-stadion, 13 óra (Vezeti: Práth Dávid)

Iváncsa KSE–Szekszárdi UFC, Iváncsa, 13 óra (Vezeti: Horváth Máté)



NB III, Közép csoport, az állás

1. Hódmezővásárhely 17 13 2 2 40–16 41

2. Iváncsa 17 13 1 3 46–18 40

3. Dunaújváros 17 12 3 2 45–16 39

4. ESMTK 17 10 5 2 32–13 35

5. Újpest II 17 9 1 7 24–30 28

6. Honvéd II 17 8 4 5 26–24 28

7. Szekszárd 17 8 3 6 23–19 27

8. MTK II 17 7 3 7 36–21 24

9. Dabas 17 6 4 7 17–23 22

10. Paksi FC II 17 5 7 5 32–29 22

11. PTE-PEAC 17 6 3 8 25–23 21

12. Majos 17 5 5 7 16–25 20

13. FTC II 17 5 3 9 28–31 18

14. Kecskemét II 17 5 1 11 22–39 16

15. Cegléd 17 5 1 11 20–45 16

16. Monor 17 4 2 11 17–28 14

17. Bánk 17 4 0 13 13–41 12

18. Szolnok 17 2 4 11 20–41 10

A Makó FC és a Balassagyarmati VSE kizárva.