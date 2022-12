Az elmúlt évekkel ellentétben idén kicsit másképpen telik az év utolsó ünnepe a Kágyi családban. A középső testvér, Rebeka a decembert Ausztriában és munkával tölti csakúgy, mint édesanya, így a konyhában idén 16 éves húga – és egyben az élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Szekszárdi WFC-ben csapattársa –, Kíra sertepertél majd. A dolgok menete mindenesetre majdnem ugyanúgy zajlik, mint amikor mindenki otthon van.

„Apa már jóval karácsony előtt bevásárol, hogy ne maradjon az utolsó pillanatra semmi. Anyával és Kírával a sütikészítésben vesszük ki a részünket, elég nagy a család, öten vagyunk és természetesen mindenki másmilyen sütit szeret. Bátyám, Isti és Kíra a linzert és a kókuszkockát imádják, apa és én a bejglit szeretjük nagyon, anya pedig a zserbót. Így hát mindenki kívánságának eleget téve mindegyiket elkészítjük. Ahogy szenteste vacsorára apa halászleve kihagyhatatlan étel” – mondta lapunk érdeklődésére Rebeka.

A karácsonyfadíszítés is a lányok feladata, de mint egy normális családban, Kágyiéknál is vita szokott lenni, hogy idén milyen színű is legyen a fenyő. Aztán végül mindig a fehér díszeknél maradnak színes égősorral.

„Az ajándékozás nálunk már nem tölt be akkora szerepet, mint amikor még kisebbek voltunk. Így, hogy mindhárman felnőttünk, átértékeltük a karácsony jelentőségét. Persze, azért egymás kedvében járva meglepjük egymást és a karácsonyfa alá kerülnek nálunk is ajándékok – fogalmazott a szekszárdi együttes 21 éves csapatkapitánya. – Karácsony első és másnapján a nagyszülőkhöz, rokonokhoz szoktunk menni, ilyenkor rengetegen vagyunk, a vacsora után pedig társasjátékozni és karaokézni szoktunk.”

Az ünnepi időszakban a labdarúgás háttérbe szorul a családban, de ez az év ebből a szempontból is más volt, mint a többi. A télen rendezett világbajnoksággal kapcsolatban naprakészek voltak, nem volt olyan mérkőzés, amit nem láttak.

„Mindenkinek megvolt a favoritja, apa a spanyoloknak és a braziloknak, húgom a franciáknak, én pedig a kicsit mindkettővel azonosultam, mert Mbappééknek és Neymaréknek szurkoltam. Bátyámnak nem volt kedvence, de ő is nézte velünk a mérkőzéseket. Érdekes világbajnokság volt az idei, hamar kiestek azok a csapatok, akikről nem gondoltuk volna. A döntőhöz érve már az egész család Franciaországnak szorított, akik sajnos végül nem tudták megvédeni a címüket. Ahogy a játékosok, úgy mi is szomorúak voltunk, de tudjuk, hogy ilyen a foci: nem feltétlenül mindig az a csapat nyer, amelyiknek előzetesen a legnagyobb esélyt adnak” – fogalmazott Rebeka.