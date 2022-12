Böde jól tippelt a vb győztesére

Böde Dániel is játszik a Fenyő Kupán. A Paksi FC madocsai ikonja a Welorexbe „igazolt” a torna erejéig, s mások mellett Máté Rolanddal, Péter Antallal, Rácz Ferdinánddal és Rácz Áronnal küzd azért, hogy a bátaszéki kupa egyik legrégebbi csapata ismét fényes éremmel zárhasson.

Bemutatkozásként egy parádés 0–0-val nyitottak a másik titkos favorit, a Palermo-V&Periko ellen. Volt minden, ami egy ilyen rangadóhoz kell, csak a gól hiányzott.

„Kezdésnek nem volt rossz – mondta Böde Dániel, aki két hete Bonyhádon kupát nyert csapatával, a Madocsai Húsbolttal. – A folytatásban azonban több kell” – tette hozzá.

Böde Dániel egyike volt lapunk azon szakértőinek, aki telibe találta, hogy Argen­tína nyeri a katari világbajnokságot. Mint mondta, sokszor felbosszantották az argentinok, akik többször is „elnagyképűsködték” a meccseiket, például a hollandok elleni negyeddöntőt, amelyen már 2–0-ra is vezettek, mégis csak tizenegyesekkel tudtak továbblépni. De összességében, mint mondta, az argentinok voltak a legjobbak, s Lionel Messi is megérdemelte, hogy vb-címmel koronázza meg páratlan pályafutását. Még akkor is, ha nem Messi miatt szurkolt a dél-amerikaiaknak, Gabriel Batistuta óta rajong a csapatért.