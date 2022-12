A második fordulóban legyőzött svájci Binta Ndiayénél az idei eredményeit látva nagyobb falatnak ígérkezett a hazai környezetben versenyző Gefen Primo, s az is lett. A 22 éves izraeli amelyik tornán elindult, onnan helyezéssel tért haza (három bronzérem, 4 ötödik és 1 hetedik hely), ezt a sorozatot kívánta folytatni Jeruzsálemben is. Pupp Réka máshogy gondolta ezt, a paksiak olimpikonja heroikus küzdelemben, 10 perc 31 másodpercig tartó küzdelemben múlta felül nála négy évvel fiatalabb riválisát úgy, hogy a paksi két, Primo egy intést gyűjtött be.

A világranglistán harmadik helyet elfoglaló magyar dzsúdósra az elődöntőben sem vár könnyű feladat, a számára jól ismert koszovói Distria Krasniqi ellen kell kiharcolnia a döntőbe jutást.