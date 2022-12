Nem ígértek jót az előzmények, a szekszárdiak a beteg Studer Ágnes és Mányoky Réka nélkül utaztak Bourges-ba, s még nem lehetett ott a pályán a keresztszalag-szakadásából gyógyuló Krnjics Szárá és a vállcsontját eltörő Bálint Réka sem. Ha ez nem lett volna elég, a többieknek is volt valami bajuk, kinek kisebb, kinek nagyobb, de vállalni tudták a játékot, és a KSC jelen helyzetében már ez is nagy szó. Kellett is váltani pár emailt a nemzetközi szövetséggel, hogy kilenc emberrel is lejátszhassa a meccsét a Szekszárd.

Egy dupla és egy tripla – így kezdtek a franciák, de aztán elkapták a fonalat Miklós Melindáék, akik nemcsak, hogy feljöttek, de a vezetést is átvették, éppen a kis irányító triplájával. Biztató volt a szekszárdi teljesítmény, de nem sokáig örülhettünk. Szépen lassan kezdett ellépni a Bourges, amely a negyedet még csak hét ponttal vitte el, a második tíz percben azonban állva hagyta a fáradó KSC-t. Yvonne Anderson nagyon jól irányított, a palánk alatt pedig Kayla Alexander volt az úr. Pedig nagyot harcolt vele és Elodie Godinnal a Goree Cyesha, Ruthy Hebard duó. Szekszárdi oldalon a 29. születésnapját kedden ünneplő Sydney Wallace volt a legaktívabb, ő az elmúlt szezont a Lattes Montpellierben töltötte, mondhatni, hogy hazajött.

A szünet után megpróbált egy nagy rohamot indítani a Szekszárd, de most a fáradtságnak, a betegségeknek, a kimerültségnek betudhatóan nem jöttek azok a kosarak, amiket máskor álmukból felébredve is bedobtak volna a kékek. Voltak így is jó időszakaik, amikor szorossá lehetett volna tenni, de az is látszott, hogy a franciák már közel sem koncentrálnak annyira, mint a második tíz percben.

A záró felvonásban még egy utolsó rohamra küldte övéit Djokics Zseljko, mondván hátha sikerül bejönni tíz alá (ki tudja, hogy lesz-e jelentősége a végelszámolásnál a különbségnek…), volt is rá esély, négy perccel a vége előtt már csak tizenhárom volt közte (58–71), de a legvégén megrázták magukat a franciák, és huszoneggyel győztek. A hazaiaknál nagyszerűen játszott Yvonne Anderson mellett Kayla Alexander, utóbbi 15 pontja mellé 17 lepattanót is lekapott. De dupla duplát jegyzett a KSC-ben Ruthy Hebard is, aki a 15 pontjához 11 lepattanót tett hozzá.

A szekszárdiak jövő szerdán hazai pályán az olasz Virtus Segafredo Bologna ellen folytatják az Euroligában, de előbb még vár rájuk egy rangadó az NB I-ben: vasárnap este a Serco Uni Győr vendégei lesznek a kék-fehérek – remélhetőleg már Studer Ágnessel és Mányoky Rékával kiegészülve.

Női Euroliga, A-csoport, 5. forduló

Tango Bourges Basket–Atomerőmű KSC Szekszárd 83–62 (20–13, 26–15, 14–17, 23–17)

Bourges, Palais des Sports du Prado.

Vezette: Z. Tomasovic (szlovák), Ö. Yalman (török), G. Jacobs (belga)

Bourges: Y. ANDERSON 23/6, Duchet 5, Guapo 10/6, Godin 2, ALEXANDER 15. Csere: BANKOLE 9/9, Michel 5, Steinberga 4, Abdi 2, Astier 6, Zodia 2, Bnuenameu. Vezetőedző: Olivier Lafargue.

KSC Szekszárd: Miklós 6/6, WALLACE 18/6, VIVIANS 12, Goree 8, HEBARD 15. Csere: Boros J. 2, Szücs G., Holcz 1, Horváth D. Vezetőedző: Djokics Zseljko.

A csoport további eredményei

Olympiakosz–Bologna 63–79 (Ld.: Gustafson 21, illetve Laksa 18).

Fenerbahce–Praha 82–72, hosszabbítás után (Ld.: Iagupova 25, illetve Jones 23).

Polkowice–Valencia 76–73 (Ld.: Mavunga 18, illetve Cox 18).