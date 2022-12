Nagyon odatették magukat a dombóváriak a mexikói versenyen. Az utolsó körben mindketten feljebb tudtak lépni a rangsorban, ami tekintve, hogy ez volt az első ilyen rangos nemzetközi versenyük, óriási dolog.

„Nem csak az fiúk, de a Dombóvári Z2 Sportegyesület életében is ez volt az első ilyen rangos megmérettetés, ezért rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy ketten is képviseltek bennünket az idei IF3 világbajnokságon! Ez természetesen nem jöhetett volna létre a támogatók nélkül, bízunk benne, hogy ők is követték a hétvége eseményeit, és látták, hogy milyen jó helyre kerültek a felajánlások! Köszönjük mindenkinek!” – írták a klub közösségi oldalán.

Hozzátették: jövőre haladnak tovább az újabb célok felé, hiszen Dominik még mindig az U17-18-as korcsoportban versenyezhet, Zsolt pedig eggyel feljebb kerül, ő az U19-20-asok között bizonyíthat.