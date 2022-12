Már az alapszakasz harmadánál összeállított rangsorukban is a KSC 19 éves irányító-bedobója bizonyult a legjobbnak, és az azóta eltelt szűk két hónapban újabb nagyszerű teljesítményekkel igazolta tehetségét, így értelemszerűen most is – az ifjú kora ellenére már felnőttválogatott kerettag – Miklós foglalja el az első helyet. Az ősszel 11 mérkőzésen 10,2 pontot és 16,3-as VAL-mutatót átlagolt – meccsenkénti 3,3 szerzett labdájával pedig a legjobb a liga teljes mezőnyét tekintve. Bár az elmúlt időszakban egy-két rangadón (Sopron és Győr ellen) elmaradt a csúcsformájától, ugyanakkor a karácsony előtti utolsó, BEAC elleni bajnokin 19 pontot, 10 szerzett labdát, 9 gólpasszt és 40-es VAL-mutatót jegyzett, és kiemelkedő produkciója elismeréseként a teljes forduló MVP-jének választották meg – áll a bejegyzésben.

A második helyen Rakita Lili (VBW CEKK Cegléd), a harmadikon Gyöngyösi Janka (Ludovika Csata) áll az oldal szerint. A negyedik Sitku Zsuzsanna (Sopron Basket), az ötödik pedig Miklovics Réka (E.ON ELTE BEAC). Az oldal megjegyzi, hogy bár az első öt közé nem fértek be, de Toman Dóra (16 éves; Ludovika Csata), Dúl Terka (19 éves; TFSE-MTK), Laczkó Sára (18 éves; NKA Universitas PEAC) és Aho Tyra (17 éves; DVTK-Hun-Therm) is nagyszerű teljesítménnyel segítette csapatát az őszi idényben.

Miklós Melinda és az Atomerőmű KSC Szekszárd pénteken a Vasas Akadémia elleni hazai találkozóval zárja le a 2022-es évet. Mint azt megírtuk, az összecsapás nem az eredetileg kijelölt 18, hanem 16.30 órakor kezdődik.