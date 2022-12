– Miben látja az őszi első hely sikerét?

– Meglátásom szerint elsősorban az évek alatt kidolgozott szakmai munkának köszönhető, hiszen a játékoskeretet és a klub utánpótlását ennek a szemléletnek vetettük alá. A mostani jó szereplésben fontos szerepet játszanak edzőtársaim, Acsádi Gábor a felnőtteknél, Bíró Sándor az utánpótlásban végez kiváló munkát. Visszatérve a kérdésére, az eredményeknek jó alapot biztosított az idősebbek és a fiatalabbak aránya. A rutint Berényi Szilveszter és Lestár Gyula képviseli, míg kilenc játékos, Mányák Dáriusz, Mányák Noel, Acsádi Dániel, Acsádi Richárd, Kis Levente, Balogh Botond, Nagy Ákos, Grassy Dávid és Pozsár Dominik visszajátszhatna az ifjúsági csapatba is.

– Nem először telel az élen csapatával, de az aranyérem eddig nem jött össze. Idén más lesz a helyzet?

– Valóban, a korábbi évek során a tavaszi szezonban rendre rosszul jött ki a lépés. Jelenleg sok a sérültünk, az utolsó mérkőzéseken hat-nyolc kezdőjátékosom hiányzott. Vannak, akikre a szezon hátralévő részében már nem számíthatok, ezért erősítésre lenne szükségünk ahhoz, hogy megadjuk magunknak az esélyt arra, hogy megtartsuk vezető helyünket a tabellán.

– Bajnoki cím esetén vállalnák a magasabb osztályt?

– Azt mondom, előbb nyerjük meg a bajnokságot. Sokan szeretnénk, hogy a kis településünk bajnoki címet ünnepeljen és legalább egy évet a megyei élvonalban töltsön. Ez történelmi tett lenne a mórágyi labdarúgás életében. Ehhez egységes összefogásra lenne szükség nemcsak a játékosok, hanem szponzorok és a szimpatizánsok részére is. Elmondható, hogy eddig is támogatott minket az önkormányzat, valamint bátaszéki és várdombi törzsszurkolók, illetve a településekről több vállalkozó.

– Csak azért kérdezem, mert az elmúlt hat szezonban csak a Nagymányok vállalta az osztályváltást.

– Ha az elmúlt évek bajnokait nézzük, a Madocsával, a Bonyhád-Börzsönnyel és a Tolnával, valamint a Faddal véleményem szerint emelni tudnánk a kirakatbajnokság színvonalát. Az említett klubok háttere, infrastruktúrája megfelelne az osztályváltásra, azonban a kötelező utánpótláscsapatok indítása gondot jelent. Mi ebből a szempontból is jól állunk, hiszen a felnőttek közé tudatosan építjük be azokat a fiatalokat, gondolok itt Hadi Zoltánra, Utasi Dezső Jánosra, Galla László Leventére és Nyitrai Martinra, akikre számítunk a csapatban. A Magyar Labdarúgó-szövetségnél lépést tettek afelé, hogy csökkentsék az utánpótláscsapatok kiállításának számát, ami több klub helyzetet könnyítené meg megyénkben is.

– Ez elég inspiráció lenne a csapatok számára?

– Azt gondolom, hogy ösztönzésnek mindenképpen. Fiáth Tamás jól fogalmazta meg nemrég, amikor azt mondta, kis körzeteket kellene kialakítani, amik megfelelnének a megyei élvonalban való induláshoz. Az említettek közül Fadd vagy Madocsa ideális lenne erre. Az élvonal mérkőzéseit pedig vasárnapra tehetnék át, hogy, ahogy régen, a templomba járás után focimeccsekre járás lenne a kikapcsolódás az embereknek.