– Tudja miért keresem?

– Temészetesen tudom – felelte Egejuru Godslove, akit Dunaújvárosban, karácsonyi készülődés közepette hívtunk fel. – Meglepetésként ért, de jómagam és a családom is nagyon örültünk neki, hogy az önök lapja engem választott a legjobbnak. Új lendületet ad nekem tavaszra ez a cím, szeretném onnan folytatni, ahol ősszel abbahagytam.

– Nem mi választottuk, az edzők, a szakma döntött így! Hatszor szerepelt a hétvégi válogatottakban, önnél többször senki sem...

– Nagyon boldog vagyok, hogy harminchat évesen ilyen elismerést kaphattam, ez remek visszacsatolása annak a munkának, amit az őszi szezonban elvégeztem.

– Díjat nyert, a félév gólkirálya lett, elégedetten tekint vissza az őszre?

– Nem igazán, mert több gólt reméltem! – tette hozzá nevetve. – Tizennégyet szereztem, de nem vagyok teljesen elégedett. Sokkal több is lehetett volna, de hol betegségek, hol sérülések nehezítették a dolgom. Amikor legutóbb beszéltünk, azt mondtam önnek, hogy minden meccsre két góllal tervezek, ez egyelőre még várat magára. Talán majd tavasszal…

– Nemcsak ön, csapata is jó őszt zárt! Meglesz a bajnoki cím?

– Egy lépést tettünk e felé, de még hosszú a szezon, sok nehéz meccs vár ránk. Ugyanakkor bízom a csapatban, mert jól teljesítettünk. Ezt is mondtam már önnek: Bicskén és Iváncsán is bajnok voltam, remélem, hogy jövő nyáron az FC Dunaföldvárral is az leszek.

– Követte a világbajnokságot? Kinek szurkolt?

– A franciáknak. Örültem, hogy bejutottak a döntőbe, de amiatt szomorú voltam, hogy nem ők nyertek. Meg Marokkónak. Afrikai gyerek vagyok, megdobogtatta a szívemet a jó szereplésük.

– Nemsokára itt a karácsony! Holt töltik? Magyarországon, vagy elutaznak Nigériába?

– Itthon leszünk Dunaújvárosban a párommal és a kislányommal. Csupán Csurgóig utazunk, a nagypapához. Az otthoniakkal interneten tartom a kapcsolatot. Már csak édesanyám él, apu három éve itthagyott bennünket. Heten vagyunk testvérek, de összetartó család vagyunk, fontos számunkra az ünnep.

– Milyen egy karácsony a Godslove családban? Vannak szokások, amiket áthozott hozzánk?

– Nem igazán. Nigériában ilyenkor jó idő van, az emberek kint vannak az utcán, utcabálokon mulatnak, jól érzik magukat, otthon így ünneplik a karácsonyt. Itt, Magyarországon ilyenkor hideg van, ezáltal esély sincs hasonlóra. De nem is vágyom rá, a lényeg, hogy minél több időt együtt tölthessek a szeretteimmel, mert ha folytatódik a bajnokság, akkor az edzések és a meccsek miatt erre ritkábban adódik lehetőség.

