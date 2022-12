„Jó hangulatban edzünk, de keményen. Elsősorban futóprogramok alkotják a munkát, de a labda is előkerül néha. Bármennyire is nehéz a felkészülés ezen része, meg kell csinálni. Előnye a világbajnokság miatti korai zárásnak, hogy januárban már nem a száraz erőnléttel kezdünk, így több idő marad a taktikát finom hangolni. Most a nehezebb részt éljük, de az ünnepek után, a célegyenesben az edzőmeccsekkel már egyre könnyebb lesz minden a bajnokság rajtjáig” – fogalmazott a klub honlapjának Szabó János, a paksiak csapatkapitánya.

Balogh Balázs is úgy látja, a jelenlegi időszak elég fizikális a sok futással, konditermes erősítéssel, de szeretnék felépíteni magukat, hogy minél jobb erőben vághassanak neki a tavasznak.

„Azt gondolom, sokat fog számítani, ha találkozóink utolsó etapjait rendre mi bírjuk majd jobban. Mindenki becsülettel dolgozik, a középpályán pedig sokszor elővesszük a védekezési teendőket. Az ősz végén már kifejezetten kompaktak voltunk, jól indultunk meg a labdaszerzésekből, ezeken a technikákon csiszolunk most tovább, januártól pedig koncentrálhatunk a taktikára. Véleményem szerint jól haladunk, persze a fáradtság benne van a lábakban, de ez ilyenkor természetes, viszont ebből csak profitálhatunk tavasszal” – nyilatkozta az atomvárosi középpálya egyik motorja.

A támadók az említett konditermes és futóedzések mellett már a befejezéseket és a játékszituációkat is gyakorolják.

„Ezeket még nem taktikába ágyazva, csak a labdás edzések elemeiként végezzük – mondta Sajbán Máté. – Fárasztó időszakot élünk, kevesen vagyunk, hiszen sokan sérülésből térnek vissza, ők még nem tudnak teljesértékű munkát végzeni. A hangulat most is kiváló, de mellette csináljuk, amit kell. Ez az egyedi időszak számomra leginkább a nyárhoz hasonlít. Ott is hasonló ritmusban készülünk és a hossza is nagyjából megegyezik azzal. A különbség talán csak annyi, hogy ezúttal az elején nincsenek még edzőmeccsek, de januártól majd azok is érkeznek.”

Az atomvárosiak csak a két ünnep között állnak le az edzésekkel, január legelejétől a taktikai elemek gyakorlásával folytatódik a felkészülésük. Az OTP Bank Liga tavaszi szezonja január utolsó hétvégéjén rajtol el, a paksiak a hatodik helyről várják a folytatást.