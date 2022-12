Két év után emelhetik a magasba a serleget a győztesek a bátaszéki Fenyő Kupán. A vírusos évek után újra pattog majd a labda a Kalász János Sportcsarnokban, ahol ma öt amatőr és tizenkét profi csapat kezdi meg a küzdelmeket.

Az már a rajt előtt eldőlt, hogy a profiknál nem lesz címvédés, az utolsó győztes, a Gold Car ugyanis csak az amatőröknél méreti meg magát. Az alapcsapat tagjai azóta már szinte mind visszavonultak, nem játszik már Gábor Gergő, Vituska István vagy Földvári Viktor sem. Persze a tudásuk nem kopott meg, így az amatőrök között is eséllyel szállnak csatába az éremért. Ahogy eséllyel indul a Welorex is, amely Máté Csabával, Rupa Lászlóval, Pilisi Józseffel, Nagy Sándorral, Czinkon Szabolccsal vagy Vizdár Zsolttal érkezik, ugyanakkor nem lehet leírni a végső győzelemre áhítozó Torpedók vagy a Rudi Trans csapatát sem.

Negyven éve indult útjára a Fenyő Kupa, amelyet 1982-ben és 1983-ban még Dunaszekcsőn és Decsen rendeztek, aztán megépült az új sportcsarnok Bátaszéken, és ide költözött. Illés Béla, a Mórágyi SE szakmai igazgatója volt a torna megálmodója, s az elmúlt években volt már főrendezője Lerch Béla, Sári József, Pozsár István, Faller János, vagy a most is szervező Vajsas Zoltán – természetesen a teljesség igénye nélkül.

Több olyan futballista kergette a labdát Bátaszéken, akik később az NB I-ig, vagy a magyar válogatottig is eljutottak. Járt itt Fehér Csaba, Kasza István, Horváth Péter, Kvanduk Gábor, vagy éppen a jelenleg a megye egyes Bátaszék SE-t irányító Buzás Attila, aki az amatőrök között induló Welorex-ben most is játszani fog. Voltak olyan évek, amikor Mátyus János, Kenesei Krisztián, Sebők Vilmos vagy Bücs Zsolt szórakoztatta a közönséget, de megannyi ismert futballista megfordult már a Kalász János Sportcsarnokban, akiket felsorolni is képtelenség lenne.

Pászka Lóránd dedikált mezére lehet licitálni a Fenyő Kupa ideje alatt!

A szervezők tökéletesen fogalmazták meg, mit jelent a város és a megye sportéletében a Fenyő Kupa: „Ez egy ikonikus találkozóhely, ahol szurkolók, barátok, egykori és mai játékosok találkoznak, s vesézik ki négy napon keresztül a 2022-es év történéseit.

Az amatőrökről már szót ejtettünk, de illendő a profikról is. A végeredményt nem igazán lehet megjósolni, hiszen a bátaszéki fiatalokra épülő Speed Jr. ugyanolyan esélyekkel száll harcba, mint a Welorex (Rácz Áron, Rácz Ferdinánd, Péter János, Füredi Patrik, Péter Antal, Laczkó Krisztián, Csernik Kornél), a Kriszt Kft. (Juhász Máté, Budai Dávid, Wirth Dániel, Ágics Péter, Preininger Patrik, Horváth Péter, Márkvárt Dávid) vagy a Palermo-V&Periko (Fejes Péter, Deli Dániel, Calka Norbert, Csigi Ádám). De az is lehet, hogy meglepetés születik, az idei futball vb-re gondolva semmit sem lehet kizárni.

A Bátaszék SE vezetése és a város vezetése mindent megtett, hogy ebben a nehéz helyzetben sikerüljön tető alá hozni a tornát, most már a fellépőkön a sor, hogy emlékezetessé tegyék. A nyitó meccset kedden 10.10 órától a Zöld Ház és a Rudi Trans játssza. A teljes program a TEOL.hu oldalon.

A résztvevő csapatok. Amatőrök: Zöld Ház, Welorex, Gold Car, Torpedók, Rudi Trans

Profik, A-csoport: Palermo-V&Periko, Reál Élelmiszer, Crystal, Térkő Center, Rico FC, Welorex

Profik, B-csoport: Kriszt Kft., Unknow, Sebi Húsbolt, Dudoma Kft., Kis Dankó, Speed Jr.

Fenyő Kupa, az elmúlt tíz kiírás győztesei

Profik. 2019: Gold Car. 2018: Kriszt Kft. 2017: Palermo. 2016: Bowdentechnika. 2015: Gold Car. 2014: Gold Car. 2013: Palermo. 2012: Kriszt Kft. 2011: Gold Car. 2010: Kriszt Kft. Amatőrök. 2019: 2018: Speed. 2017: Welorex. 2016: Welorex. 2015: Speed. 2014: Ferropatent. 2013: Welorex. 2012: Welorex. 2011: Welorex. 2010: Welorex Plusz.

