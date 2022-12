Az egykor NB-s osztályokban is megfordult futballista, aki nagyon sokszor játszott és sok különdíjat is nyert a tornán sclerosis multiplex betegségben szenved. Ez a központi idegrendszer fehérállományának gyulladásos betegsége, és általában 20 és 50 év között jelentkezik. A betegség nem gyógyítható, de vannak olyan módszerek, amelyek lassítják a tünetek erősödését.

Most Máté Csaba, a Ferencváros pályaedzője jelentkezett, hogy segít. A Szekszárdról elszármazott szakember egy Pászka Lóránd által dedikált Fradi-mezt és egy labdát ajánlott fel árverésre, a befolyt összegből a barát, a korábbi sporttárs gyógyulását kívánják segíteni. Licitálni, a Facebook-on a BSE Baráti Kör oldalán lehet, illetve a Fenyő Kupa négy napja alatt is, ahol adományt is gyűjtenek.

A mez kikiáltási ára 25 ezer, a labdáé 15 ezer forint.

A Fenyő Kupát két év kihagyás után rendezik meg a bátaszéki Kalász János Sportcsarnokban – a teljes programért KATTINTSON IDE!