Megterhelő és futós meccs lesz

Fizikailag megterhelő futós meccsre számít az Alba otthonában Csirke Ferenc, a paksiak vezetőedzője.

„A Falco elleni találkozó óta, vagyis két hete nem játszott az Alba, ez jól, és rosszul is elsülhet – mondta a paksiak 46 éves szakvezetője. – Az erőviszonyokat ismerjük, és tudjuk, hogy a bajnokesélyesek közé sorolt fehérváriak szeretnének visszavágni nekünk. Megpróbáltunk ugyanúgy készülni, mint az első meccsre. Akkor Adam Kemp játszott a fehérváriaknál, Szabó Zsolt viszont nem, most veszélyesebbek lesznek. Nagyon remélem, hogy a hetek óta jiányzó Paul Atkinson már játszhat csütörtök este. Ugyanakkor lesznek hiányzóink is. Gulyás Milánnak a terheléstől kiújult a fejfájása, vigyáznunk kell rá. Az egyetlen, aki biztosan nem lép pályára, az Frank Áron, neki több sérülése is van a vállában, amik lassan gyógyulnak” – húzta alá Csirke Ferenc.