A harmadik percben szerezte első, majd a tízedikben a második, a tizennyolcadikban pedig harmadik gólját a Fekete Gólyák, mely lassan és körülményesen támadott, ha valami sikerült is, sorban hagyták ki a ziccereket, helyzeteket játékosai. A vendégek védekezésébe is rengeteg hiba csúszott, csak a jól teljesítő Tóth Ivettnek köszönhető, hogy nem nőtt kétszámjegyűre a különbség. Az utolsó percekben Kaveczki Edina és Pataki Nikolett góljaival csökkent kissé a különbség. A második félidőben Kaveczki folytatta javuló játékát, Schell Gabriella jól védett, de Kapás Teklának is volt egy jó időszaka, így a szekszárdiak visszajöttek a meccsbe. A jóval erősebb kispaddal rendelkező hazaiak viszont az utolsó percekben kevesebbet hibáztak, mint az elfáradó vendégek, így az FGKC elszenvedte második vereségét.

Női NB II, Dél-nyugat, 9. forduló

Alba Fehérvár KC U22–Szekszárdi Fekete Gólyák KC 33–29 (16–9)

Székesfehérvár, 50 néző. V.: Kincses, Szecsődi.

Szekszárd: TÓTH I. – Farkas A. 3, Kapás 5, Bognár Zs. 3, Gulya 3, KAVECZKI 12 (5), Szentes. Csere: SCHELL, Nagy A. (kapusok), Dinnyés, PATAKI 3, Bucskó, Baksai, Orbán E., Csorba. Edző: Bordán Anna.

Kiállítások: 6, illetve 10 perc.

Hétméteresek: 8/7, illetve 5/5.

Eredmény alakulása: 7. perc: 4–1. 18. p.: 8–2. 25. p.: 14–5. 34. p.: 20–11, 46. p.: 25–24, 58. p.: 29–27.

Bordán Anna: – Teljes csőd volt az első huszonöt perc. A mérkőzés előtt megbeszéltekből szinte semmit sem tartottak be a lányok. Védekezésben nem koncentráltunk, a támadásunkat inkább lehetne alibizésnek nevezni. Ráadásul nem volt olyan mezőnyjátékos a pályán, aki nem hagyott ki ziccert az első negyedórában. A második félidőben fokozatosan felébredtünk, de túl nagy volt a különbség és a végére az üldözőversenybe belefáradtunk. A visszalévő két mérkőzésen sokkal jobb, fegyelmezettebb, koncentráltabb játékra lesz szükségünk, ha szeretnénk pontokat szerezni.