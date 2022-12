A sclerosis multiplex-betegségben szenvedő egykori kiváló támadót nagyon szeretik, ez Bátaszéken is bebizonyosodott. Sokan megölelték, sztorizgattak, közös fotók készültek. Sanya – ahogy fénykorában mindenki nevezte – mind a négy napon ott volt a Fenyő Kupán, sőt a díjátadásban is segédkezett. Ő adta át a legjobb góllövőknek járó díjakat – stílszerűen, ahogy az egy korábbi gólkirályhoz illik. Gyógykezelésére nemcsak az aláírt labdát ajánlották fel, két mezt is árverésre bocsátottak. A Pászka Lóránd által dedikált Fradi-mezt, amit szintén Máté Csaba hozott el a tornára, egy nevét titokban tartó jótevő vásárolta meg 100 ezer forintért, s ugyanennyiért kelt el a Huy István helyi keramikus által felajánlott Fiola Attila-mez. A Mol Fehérvárban játszó paksi nevelésű védő belgák elleni Eb-nyolcaddöntőn viselt, aláírt válogatott szerelését Lerch Béla és Papp Gyula vásárolta meg szintén 100 ezer forintért.

Mint arról már beszámoltunk, a két év kihagyás után megrendezett tornát a profiknál a Palermo-V&Periko nyerte, az amatőröknél pedig a Gold Car győzött.