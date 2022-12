Férfi NB II, Dél-nyugat, 11. forduló

Rinyamenti KC SE Nagyatád–Hőgyészi SC 28–31 (14–16)

Nagyatád, 300 néző. V.: Snóbli B., Snóbli Gy.

Hőgyész: Szente – NYITRAI 7 (3), Vald 4, VOJKOVICS Gy. 4, Gadányi 1, SZAKCSI 11 (2), Vojkovics I. 1. Csere: Farkas G., Tóth Á. (kapusok), Szabó T., SZÉLES 2, Rőmer, Lőrinc Sz. 1. Edző: Bán Tamás

Kiállítások: 12 perc + kizárás, illetve 6 perc.

Hétméteresek: 1/0, illetve 8/5.

A Hőgyész eddigi sérültjei mellé Pencs Barnabás is feliratkozott, a 17 éves beálló válla szakadt el, így tizenhárom (három kapus, tíz mezőnyjátékos), köztük két fiatal játékossal utazott el Nagyatádra a csapat. Ahol nem játszott jól a gárda, nem találta a távolságot és a védekezésük sem állt össze, de szűk negyedóra után átvette a vezetést (6–5), s többször is három góllal meg tudott lépni. A második félidőt jól kezdték a vendégek (20–15), majd ugyan gyorsan visszajött két gólra a Nagyatád, de mindig volt valaki hőgyészi részről, aki átlendítette a csapatot a holtponton. Farkas Gábor jól szállt be és négy fontos lövést hárított, a balszélen kezdő, de a meccset lövőként befejező Nyitrai Miklós, valamint a serdülőkorú Széles Álmos is tett azért a sikerért, amit többször kellett megnyernie a HSC-nek, hogy a két pontot végül megszerezzék.

Bán Tamás: – Örülök az idegenbeli fontos győzelemnek, de annak még jobban, hogy vége az őszi szezonnak. Lehet, ha még egy mérkőzésünk lett volna, arra csak a serdülőjátékosokkal tudtam volna kiállni.