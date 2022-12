Eddig minden remekül alakul az ASE Paks szempontjából. Az atomvárosiak négy fordulót követően négy győzelemmel állnak a Szuperliga első helyén, s ami ennél is fontosabb, az itthon egyeduralkodó nagykanizsaiak már két döntetlent is játszottak, így a csapatpontok tekintetében kettővel már le vannak maradva a paksiaktól, akik 33 táblapontjukkal is magasan kiemelkednek a mezőnyből (a második legeredményesebb együttes, a Haladás 23,5 táblapontot szerzett eddig, igaz a paksiakon és a szombathelyieken kívül a többi rivális csak három meccset vívott).

Szuperliga, a 3. fordulóban

ASE Paks–Dunaharaszti MTK 7,5:4,5. Eredmények: Kozák Ádám–Alekszander Motylev döntetlen, Papp Gábor–Hrvoje Sztevics döntetlen, Berkes Ferenc–Sergej Grigoriants döntetlen, Ács Péter–Zoran Jovanovics 1:0, Nikola Sedlak–Bérczes Dávid 0:1, ifj. Fodor Tamás–Csiki Endre 1:0, Dusan Popovics–dr. Flumbort András döntetlen, Kaczúr Flórián–Popovics Ádám 1:0, Krstulovic Alex–Papp Petra döntetlen, Lizák Péter–Bálint Vilmos 1:0, Lázárné Vajda Szidónia–Kökény Norbert döntetlen, Tancsa Tamás–Baski Barnabás döntetlen.

Szuperliga, az 5. fordulóból előrehozva

ASE Paks–Haladás VSE 7:5. Eredmények: Kozul Zdenko–Kozák Ádám döntetlen, Papp Gábor–Mladen Palac döntetlen, Berkes Ferenc–Németh Miklós döntetlen, Ács Péter–Alojzije Jankovics döntetlen, Nikola Sedlak–Ruck Róbert döntetlen, ifj. Fodor Tamás–Neugebauer Martin döntetlen, Dusan Popovics–dr. Kovács Gábor 1:0, Kaczúr Flórián–Borhy Marcell döntetlen, Krstulovic Alex–Csonka Attila 1:0, Lizák Péter–Nagy Bence 1:0, Lázárné Vajda Szidónia–Sárdy Péter döntetlen, Bodrogi Bendegúz–Némethné Lakos Nikoletta 0:1.

A bajnokság állása: 1. ASE Paks 8 pont (33,5 táblapont), 2. Haladás VSE 4 pont (23,5 táblapont), 3. Sentimento Ajka BSK 4 pont (21,5 táblapont), 4. Aquaréna Kőbánya SE 4 pont (21,5 táblapont), 5. Tuxera Aquaprofit NSK 4 pont (20,5 táblapont), 6. Dunaharaszti MTK 2 pont (17,5 táblapont), 7. Duocor-Makói SVSE 2 pont (16,5 táblapont), 8. MTK Budapest 2 pont (14,5 táblapont), 9. Viadukt Biatorbágy 2 pont (14,5 táblapont), 10. Dr. Hetényi Géza SK 0 pont (9 táblapont).

A paksiak számára az idei évre befejeződött a bajnokság, legközelebb 2023. január 29-én, a negyedik fordulóban az MTK Budapest vendégeként ülnek asztalhoz Berkes Ferencék.