Májusban lezárult egy sikeres korszak a Paksi FC életében azzal, hogy másfél szezon után távozott Bognár György vezetőedző. A 61 esztendős szakemberrel egy negyedik és egy hatodik helyet szerzett a csapat az OTP Bank Ligában, a MOL Magyar Kupa legutóbbi kiírásában pedig egészen a döntőig jutott.

Eligazolt a legutóbbi bajnoki szezon gólkirálya, Ádám Martin, de az új vezetőedző, a szintén korábbi válogatott Waltner Róbert elődjéhez hasonlóan a támadófutballt részesíti előnyben amellett, hogy a védekezést nem szabad feladni. Nézzük, mi valósult meg mindebből.

Jó kezdés, majd hullámzó folytatás, végül jó befejezés

Bravúrgyőzelemmel kezdte tizenhetedik élvonalbeli szezonját az atomvárosi egylet, mely hazai pályán 2–0-ra legyőzte a MOL Fehérvár FC-t, aztán az újonc Vasas ellen előnyből kellett pontot menteni (2–2), a Budapest Honvéd vendégeként viszont kétgólos hátrányból felállva játszott 3–3-as döntetlent. A Ferencváros elleni mérkőzés elmaradt, így a sorozatban harmadik fővárosi fellépésén az Újpest FC-t is legyőzték az zöld-fehérek (3–2). Ezt két vereség követte az előző idény ezüstérmese, jelenleg harmadik helyezett Kisvárda (1–3) és a szezon meglepetéscsapata, az újonc Kecskemét ellen (1–3). A Debrecent 1–0-ra, a Mezőkövesdet 2–1-re múlta felül a Paks, majd ezt követte négy nyeretlen bajnoki a Puskás Akadémia (1–3), a Zete (0–3), a Fehérvár (1–1) és a Vasas ellen (0–1). Az utolsó három mérkőzését hat napon belül játszották az atomvárosiak, kényszerből szűk rotációval, a kispestieket mégis 5–0-ra kiütötték, a címvédő Ferencváros otthonában a ráadásban kapott góllal maradtak alul (2–3), zárásként viszont legyőzték odahaza az Újpestet (3–1), így a hatodik helyen mehettek pihenőre.

Példátlan sérüléshullám sújtotta a csapatot

A szezon közepi visszaesés a rengeteg sérültnek is betudható. Lenzsér Bence kereszt-, Nagy Richárd térdszalagszakadást szenvedett, de több hetet és mérkőzést kellett kihagynia Haraszti Zsoltnak, Osváth Attilának, Sajbán Máténak, Szabó Jánosnak, Szélpál Norbernek, Windecker Józsefnek és Nagy Gergelynek is, míg Lorentz Mártonra ebben a szezonban még nem számíthatott a szakmai stáb.

Erősebb második félidő, ellentétes előjelek

Waltner Róbert irányítása alatt is gólerős a Paks, a címvédő és listavezető Ferencváros (34 találat) után a huszonhét lőtt góllal a második legeredményesebb csapat a mezőnyben a Kisvárdával és a Debrecennel holtversenyben. Ezek legnagyobb részét – negyedórás időintervallumokra lebontva – a második játékrész első tizenöt percében szerzik az atomvárosiak, szám szerint tízet, ezt követi az első negyedóra és a 31-45. perc közötti időszak 4-4 találattal, majd a 61-75. három góllal.

A sok szerzett mellett sokgólt is kap a Paks (26), nála csak a Kisvárda, Újpest (29-29), valamint a Debrecen, Budapest Honvéd (27-27) páros védelme kapitulált többször, a Mezőkövesdé ugyanennyiszer. Érdekesség, hogy ugyancsak negyedórákra lebontva a találkozók első tizenöt percében kapja a legtöbb találatot a PFC, szám szerint hatot, ezt a 61-75. perc követi öt, majd a 16-30. és a 76-90. minutum négy-négy góllal.

Az is megfigyelhető, hogy ha a találkozó első gólját szerzi a csapat, egyetlen kivétellel pontot is szereznek. Hét ilyen találkozóra volt példa, ebből ötöt megnyertek, egyet döntetlenre adtak, s csak a Ferencváros ellen veszítettek (akkor a 93. percben lőtt góllal maradtak alul). Fordított esetben viszont nem túl hatékony a gárda, a hátrányból megszerezhető huszonnégy pontból mindössze ötöt sikerült begyűjteni. Öt vereség mellett két döntetlen és a Mezőkövesd elleni siker szerepel, ezen a találkozón már az első percben gólt kaptak. Ami a perceket illeti, ősszel 511 percet játszott hátrányban a PFC, s 439-et töltött előnyben.

Különleges tabellákon is a középmezőnyben

A most futó idényben csak három csapat állt az OTP Bank Liga élén: 11 fordulóban a Ferencváros, négyben a Kisvárda, az első hétvége után pedig a Paks. Az atomvárosiak a hetedik helynél lejjebb egyszer sem csúsztak, legtöbbször a hatodik pozícióban tanyáztak, ott, ahol most is állnak. A pályaválasztóként szerzett 13 találattal a hatodik, a kapott 8-cal holtversenyben a második helyet foglalja el a PFC a képzeletbeli tabellán, míg vendégként lőtt 14 góllal a negyedik, a kapott 10-zel viszont a Honvéddal egálban a tízedik pozíciót foglalná el.

Sorozatban a harmadik gólkirályt adhatja a Paks

Parádés őszt zárt Varga Barnabás, a Paksi FC 28 esztendős csatára: tíz gólt szerzett, és a zalaegerszegi Eduvie Ikobával holtversenyben vezeti a góllövőlistát az NB I-ben. Ezeket hét mérkőzésen gyűjtötte össze: a Budapest Honvéd elleni idegenbeli bajnokin pályafutása első mesterhármasát érte el az élvonalban, majd a Fehérvári úton duplázott a kispestiek ellen. Emellett az Újpest ellen mindkétszer betalált, de bevette a Fehérvár, a Mezőkövesd és a Puskás Akadémia kapuját is. Góljai plusz öt pontot eredményeztek csapatának, mely találatainak 37 százalékát „vállalta magára”. Ennél csak Ikoba (41,7) és Holender Philip (Bp. Honvéd, 38,5) száma magasabb.

Ha Varga Barnabás tavasszal meg tudja ismételni az őszi produkcióját, a saját nevelésű Hahn János (22 találat) és ősszel dél-koreai bajnoki címet szerző Ádám Martin (31) után sorozatban a harmadik idényben is paksi lehet az élvonal gólkirálya.

Vargán kívül még kilenc paksi talált be ősszel: Papp Kristóf és Windecker József 3-3, Bőle Lukács, Szabó Bálint és Szélpál Norbert 2-2, Balogh Balázs, Hahn János, Haraszti Zsolt és Sajbán Máté 1-1 gólt szerzett.

Piros lap nélkül hozták le a szezon első felét

A tizenöt őszi bajnokin egyetlen piros lapot sem gyűjtött be a Paks, sárga lapból viszont tizenkilenc játékos összesen negyvennégyet kapott. A „legszorgalmasabb” gyűjtögető (az egész NB I-es mezőnyben) Osváth Attila volt, aki hat figyelmeztetésben részesült, őt az atomvárosiak listáján Szélpál Norbert és Varga Barnabás követi négy-négy lappal.