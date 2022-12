Hosszú idő után kapott ki az BEAC-tól a szekszárdi kosárcsapat, amely nagy meglepetésre 71–66 arányban maradt alul fővárosi riválisával szemben a 2022/2023-as idény nyitányán. Egészen pontosan tizenegy év elteltével veszített a KSC, amelyet ezt megelőzően 2011 novemberében 68–67-re győzött le a budapesti egylet.

Semmi sem jött össze szeptemberben a szekszárdiaknak, akik védekezésben és támadásban is sok hibát vétettek, mentségükre legyen mondva, hogy csak pár nap közös edzéssel utaztak el a bajnoki összecsapásra.

Azóta sok víz lefolyt a Dunán, a KSC Szekszárd időközben legyőzte a címvédő Sopron Basketet, az Euroligában pedig olyan skalpokat gyűjtött, mint a török Fenerbahcéé, vagy az olasz Bolognáé.

Igaz, közben az NB I-ben három vereség is becsúszott, a DVTK-tól, a PEAC-tól és a Győrtől is kikaptak Studer Ágnesék, ezért fordulhat elő, hogy csak egy hellyel előzik meg az ELTE-t a tabellán.

Persze, aki ért a kosárlabdához, az tudja, hogy a Szekszárd és a BEAC játékereje nem említhető egy lapon, s ennek szombat este egy magabiztos győzelmet kell eredményeznie. Ehhez pedig nem kell mást tenni, mint átmenteni a találkozóra a Bologna ellen a második félidőben mutatott formát.

Tippmix Női NB I, 12. forduló

Atomerőmű KSC Szekszárd–E.ON ELTE BEAC

Szekszárd, városi sportcsarnok, szombat, 18 óra

Vezeti: Kapitány Gellért, Farkas Gábor, Földesi Ádám.

Szombaton is gyűjtik az adományokat

A bolognaiak elleni szerdai meccshez hasonlóan ezúttal is adományokat gyűjtenek a rászorulóknak. A KSC is csatlakozott ugyanis a „Karöltve Szekszárdért” kezdeményezéshez, hogy segítsen a nehéz ­sorsúakon. Bármilyen élelmiszernek óriási értéke lehet, akár boltból (liszt, rizs, tészta, vegeta, tea, kakaópor, müzli, konzerv, bab, lencse, csokoládé), akár a spájzból (lekvár, szalámi, méz) viszi valaki, de tisztálkodószereket (szappan, tusfürdő, fogkrém, sampon) is szívesen fogadnak.

Tippmix Női NB I/A, az állás

1. Sopron 12 11 1 950–660 0.96

2. Győr 11 10 1 955–725 0.95

3. Diósgyőr 11 9 2 793–657 0.91

4. NKA PEAC 11 8 3 808–768 0.86

5. Szekszárd 13 9 4 1043–844 0.85

6. ELTE BEAC 11 6 5 806–869 0.77

7. Vasas 11 5 6 738–764 0.73

8. BKG-Prima 11 4 7 721–830 0.68

9. Csata 11 3 8 772–808 0.64

10. TFSE-MTK 12 3 9 817–913 0.63

11. Cegléd 12 1 11 811–964 0.54

12. PINKK Pécs 12 0 12 674–1086 0.50